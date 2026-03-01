Obavijesti

Iran prijeti povlačenjem sa SP-a nakon napada SAD-a: 'Malo je vjerojatno da ćemo igrati...'

Piše Ivan Kužela,
Iran je na rubu povlačenja sa Svjetskog prvenstva 2026. nakon američkog napada. Sudbina iranskog nastupa u SAD-u je pod upitnikom, a strani igrači bježe iz zemlje. Fifa još uvijek nije dala službeni odgovor

Admiral

Samo stotinjak dana uoči početka Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi, svjetski nogomet potresa kriza zbog trenutačne geopolitičke situacije. Nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli vojne udare na Iran, u kojima je ubijen i vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, sudjelovanje iranske reprezentacije na turniru postalo je krajnje neizvjesno. Predsjednik Iranskog nogometnog saveza otvoreno je poručio kako je nastup na Mundijalu sada "malo vjerojatan".

Reakcija iz iranskog sportskog vrha stigla je ekspresno. Predsjednik tamošnjeg nogometnog saveza, Mehdi Taj, u obraćanju na državnoj televiziji nije ostavio previše prostora za optimizam.

​- S obzirom na ono što se dogodilo i na ovaj napad Sjedinjenih Država, malo je vjerojatno da se možemo veseliti Svjetskom prvenstvu. No, sportski čelnici su ti koji o tome moraju odlučiti.

O ozbiljnosti situacije svjedoči i odluka o momentalnoj suspenziji iranske nogometne lige do daljnjega. Prema neslužbenim informacijama, strani nogometaši već napuštaju zemlju.

Dok se čeka konačna odluka Teherana, Fifa se našla u nezavidnoj poziciji. Glavni tajnik krovne organizacije, Mattias Grafström, koji je za vijesti o napadu saznao tijekom sastanka Međunarodnog odbora nogometnih saveza (IFAB) u Walesu, bio je vrlo oprezan u izjavama.

​- Pročitao sam vijesti, baš kao i vi. Prerano je za detaljne komentare, ali naravno da ćemo pratiti razvoj događaja. Naš je fokus organizirati sigurno Svjetsko prvenstvo na kojem će sudjelovati svi koji su se kvalificirali.

Prema pravilniku Fife, ako se reprezentacija povuče ili joj je zabranjen nastup, njezino mjesto popunjava zamjenska momčad. U pravilu se radi o najbolje rangiranoj reprezentaciji iz iste konfederacije koja se nije uspjela kvalificirati. U ovom slučaju, kao glavni kandidat spominju se Ujedinjeni Arapski Emirati. Oni su u azijskim kvalifikacijama dogurali do kontinentalnog doigravanja, gdje su tijesno poraženi od Iraka ukupnim rezultatom 3-2.

Druga mogućnost jest da Irak izravno uskoči na mjesto Irana u skupini G, dok bi Emirati u tom slučaju zauzeli mjesto Iraka u interkontinentalnom doigravanju protiv pobjednika dvoboja Bolivija - Surinam.

Cijela situacija dobiva na težini zbog činjenice da je Iran ždrijebom smješten u skupinu G, u kojoj sve tri utakmice treba igrati na teritoriju Sjedinjenih Država - protiv Novog Zelanda i Belgije u Los Angelesu te protiv Egipta u Seattleu.

Odnosi dviju zemalja zategnuti su već neko vrijeme. Tijekom ždrijeba za Svjetsko prvenstvo u Washingtonu, krajem prošle godine, nekolicini visokih dužnosnika iranskog saveza, uključujući i predsjednika Taja, odbijene su američke vize, zbog čega su Iranci prvotno zaprijetili bojkotom samog događaja. Iran se na svoje četvrto uzastopno Svjetsko prvenstvo plasirao dominantno, završivši kao pobjednik svoje kvalifikacijske skupine sa samo jednim porazom u šesnaest utakmica.

