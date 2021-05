Brooklyn Netsi još uvijek ne znaju svog protivnika u prvom kolu doigravanja budući da Boston Celticsi i Washington Wizardsi tek moraju odigrati 'play in'. Steve Nash je ove godine okupio momčad koja bi na papiru trebala prošetati do naslova prvaka, ali naravno, nije to baš tako.

Pred Nashom je teški izazov motivacije ponajboljeg igrača Kyrieja Irvinga, koji se, naime, nedavno prebacio na islam pa ga trenutačna situacija u svijetu jako pogađa.

Irving se nakon pauze zbog ozlijede vratio na parket za posljednje dvije utakmice regularnog dijela sezone, no kako sam kaže, za njega košarka sada nije najvažnija stvar...

- Dobar je osjećaj vratiti se na parket i osjetiti igru. Ipak, za mene osobno, neću vam lagati, mnogo stvari se trenutno događa u svijetu i trenutno mi košarka nije najvažnija stvar. Mnogo stvari se događa izvan SAD-a i mom narodu koji i dalje pati širom svijeta - rekao je Irving i nastavio:

- Puno je dehumanizacije u cijelom svijetu. Ispričavam se ako nisam fokusiran na vaša pitanja, ali zaista se previše toga događa. Razmišljam o tome skoro stalno i to je tužno zaista. Ne samo u Palestini i Izraelu, već u cijelom svijetu.

Podsjetimo, sukob na relaciji Izrael-Hamas još uvijek traje, a najveće posljedice, kao i uvijek, osjeća civilno stanovništvo.

- Suosjećam sa svim rasama i kulturama i tužno je vidjeti kako su neki ljudi diskriminirani na osnovu religije ili boje kože. To je tužno. Svi smo mi ljudi i moramo se pitati što učiniti da pomognemo onima koji pate. Blagoslov je što imam sve ovo u životu, ali moj cilj je da pomognem čovječanstvu i ne mogu sjediti ovdje mirno. Ne zanima me na kojoj ste vi strani, ako ste čovjek morate reagirati. Mnogo ljudi i djece gube živote i to je ono na što sam fokusiran. Ako želite pitajte me o utakmici, ali to trenutno nije ni važno.

Ponajbolji košarkaš svijeta prije nekoliko je tjedana šokirao javnost kada je javno objavio da je prešao na islam te da posti tijekom Ramazana.

- Posvećen sam Allahu. Sretan sam što sam dio svoje zajednice i što radim prave stvari. Post je definitivno dio toga, ako znate išta o muslimanskoj zajednici. Sretan sam što postim sa svojom braćom i sestrama muslimanima. Osjećam se blagoslovljeno i zahvalan sam što sam dio ovoga - kazao je tada Irving.