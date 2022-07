Išao driblati: Kako je Petković upropastio veliku priliku...

Nakon blijede predstave i 2-2 u Maksimiru protiv Škupija, mislili smo da se ne može ponoviti takva blamaža, ali bili smo u krivu. Uslijedilo je novo mučenje Dinama u protiv autsajdera iz Sjeverne Makedonije.

Hrvatski prvak igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv Škupija u Skoplju, a nakon prvih 45 minuta na semaforu je i dalje početnih 0-0. Dinamo je opet izgledao blijedo i neprepoznatljivo, bezidejno u napadu, a obrana je puštala na sve strane.

Škupi je imao nekoliko sjajnih šansi za šokirati 'modre', ali najveću u prvom dijelu imao je Dinamo. I to u sudačkoj nadoknadi. Ljubičić je ukrao loptu na desnoj strani, povukao je dobrih desetak metara pa dodao Oršiću na lijevoj strani. Krajičkom oka vidio je Petkovića na desnoj strani i proslijedio mu loptu iz prve.

Video pogledajte OVDJE.

Petko je išao sam na golmana Naumovskog, došao je preblizu i pokušao ga nasamariti driblingom, ali zapravo je golman Škupija nasamario njega i nogom mu izbio loptu. Na kraju su domaćini izbili loptu u aut.

Bila je to ogromna šansa i veličanstvena prilika za zabiti krajem prvog dijela i tako probiti makedonski bedem, no Petković je opet komplicirao. Imao je puno vremena za razmišljati, mogao je podbiti loptu, gađati lijevi ili desni kut, no on se odlučio za najgoru opciju.

Na poluvrijeme se otišlo s 0-0, ali odmah na početku drugog dijela ukazao se Ademi i zabio za 1-0.

