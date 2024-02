Iscurila VAR snimka penala za Dinamo u Osijeku. Zebec: Nije penal! Bebek: Čisti penal, brate

Nakon Dalmatinskog portala, Hajdukove televizije i Facebook stranice Dnevnik nervoznog Hajdukovca od rođenja, i Bijelo-plava birtija, navijačka stranica Osijeka na Facebooku, objavila je video komunikacije iz VAR sobe koji je netko otuđio u velikoj aferi VARgate curenja podataka sa servera produkcijske kuće Croatel. Radi se o utakmici Osijeka i Dinama (2-3) odigranoj 3. rujna u kojoj su "modri" dvama penalima u nadoknadi došli do pobjede.

U pitanju je drugi penal nakon duela Dine Perića i Stjope Mkrčjana. Armenac je zamahnuo između nogu Dinamova stopera i, po mišljenju VAR sobe, skrivio penal iako to Zebec isprva nije vidio.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

Pokretanje videa... 01:59 Osijek - Dinamo 2-3 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Ovo je transkript komunikcije između glavnog suca Marija Zebeca i VAR suca Ivana Bebeka.

Zebec: Po meni nema penala.

Bebek: Samo malo, Zeba. Zaustavi. Čekaj. Ne, ne, ne. Nemoj. Daj mi ovo.

Zebec: Golman traži pomoć.

Bebek: Zeba, Zeba...

(AVAR?) Pogledaj zaleđe prije je li utječe.

Bebek: Zeba... Mogao bi biti penal na Periću ono.

Zebec: Dobro, je*iga.

Bebek: Nema zaleđa. Čekaj, samo da vidim je li utjecaj prije.

Zebec: OK.

Bebek: Čekaj, čekaj. Trenutak upućivanja. Samo malo, Zeba. Daj mi ovoga... Vidi, gledaj. Zeba, samo malo. Bit će penal, samo moram provjeriti da li je zaleđe i da li je utjecaj.

(AVAR?) Gle ruku na ramenu isto, faul? Nema faula.

Bebek: Ništa. Zeba, moramo čekat. Moramo crtat.

Zebec: OK.

Bebek: Peta, vidi je tu crvena. Gore, gore. Guzica od bijelog igrača. Gore, gore, to je dobro. Samo malo, Zeba. I sad hoću ovoga crnog igrača. Gore, gore, malo samo, po jedan, je*o ga ti. On je u zaleđu. Zeba, imamo potencijalno zaleđe kod... Ček, samo malo. Čekaj, Zeba.

Zebec: OK.

(A onda je iznenada VAR sudac promijenio odluku oko zaleđa).

Bebek: Nije zaleđe. Nije u zaleđu. Nije u zaleđu. Zeba, nema zaleđa, nema zaleđa, igrač bijelih je iza. A pozvat ću te na OFR za potencijalni kazneni udarac. Dalje, samo dalje. To, to, to. Pripremi mu ovaj udarac u nogu. Ovo, ovo. Zeba, evo ti kamera dva i udarac u nogu, u zadnju ložu. Pun šut, evo ti u normalnoj brzini. I imaš s kamere pet isto.

Zebec (ljudima oko sebe): Sjedi, sjedi, enough, sjedi, sjedi! take a seat! Sit down! Evo Bebek, natrag sam tu. Reci.

Bebek: Evo ti usporeno sada. Ajde. I evo ti u punoj brzini. I evo ti s kamere dva. Čisti penal, brate.

Zebec: Ne treba karton, slučajno potpuno.

Bebek: Koliko smo izgubili?

(AVAR?) Izgubili smo... Znači u 2:30 je počelo, pet minuta. Nisam te svatija da hoćeš drugu crtu 2D.

Bebek: Ahaaa... Dobro, dobro.

Zebec (igračima u šesnaestercu): Izađi van, izađi van.

Bebek: Jesi sejvao zaleđe?

Zebec: Izađi van, vidjet ćeš zašto!

Komisija: Zebec je pogriješio, to je penal

Ovako su tu situaciju opisali u priopćenju Sudačke komisije.

"Sudac utakmice neispravno je procijenio incident unutar kaznenog prostora Osijeka kad je branič Osijeka u želji da igra loptom počinio “nenamjeran”, ali nesmotren i jasan prekršaj PNI-e. KNS HNS-a odluku suca smatra “jasnim propustom ispravne interpretacije PNI-e”. Sukladno protokolu, intervenciju VAR suca očekivanom. Nakon pregleda OFR snimke odluka dosuđenog kaznenog udarca je ispravna."