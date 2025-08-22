Iskusno pojačanje: Leonard Zuta potpisao za Slaven Belupo!

Leonard Zuta (33) vraća se u HNL. Točnije, u Slaven Belupo koji ga je predstavio objavom putem svojih kanala.

Podsjetimo, radi se o nogometašu koji je ostavio trag u hrvatskom nogometu, ponajviše u Rijeci za koju je igrao od 2015. do 2018. Za momčad s Kvarnera odigrao je 139 utakmica i osvojio naslov prvaka Hrvatske, uz dva Kupa.

Igrao je i za Šibenik i to prošle sezone te skupio 28 nastupa. Igra na poziciji lijevog beka, a za Sjevernu Makedoniju je 15 puta nastupio. Slaven mu je zaželio dobrodošlicu.

"Zuti ovim putem želimo dobrodošlicu u Podravinu, Koprivnicu i Slaven Belupo te puno uspješnih nastupa u plavome dresu", napisao je klub iz Koprivnice, između ostalog.