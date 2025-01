Island uz nešto muke svladao Argentince i još malo pomogao Hrvatskoj! Evo što nam sad igra

Rukometaši Islanda pobijedili su u prvoj nedjeljnoj utakmici Svjetskog prvenstva u Areni Zagreb, Argentina je očekivano izgubila 30-21 pa je time Island ostao u igri za četvrtfinale, ali je i pomogao Hrvatskoj jer će eventualnom pobjedom nad Slovenijom u večernjoj utakmici u krugu tri momčadi s po osam bodova zbog najbolje gol-razlike i time izbjeći Francusku. Slovenci su ovom pobjedom i definitivno izgubili šansu proći dalje.

Pokretanje videa... 01:02 Vjetar u leđa prije Islanda: Sigurdsson priključio Mandića | Video: 24sata/Video

Island se dosta dugo tražio među praznim tribinama Arene, Argentina je držala ritam do 21. minute, a onda je serijom 4-0 Island preuzeo vodstvo koje nije ispuštao do kraja, već ga je povećavao do deset u nekoliko navrata, a na koncu je završilo devet.

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Odinn Thor Rikhardsson sa sedam golova, kod Argentinaca je Ramiro Martínez zabio jedan manje. Sjajan je na golu Islanda bio Viktor Gisli Hallgrimsson s 14 obrana i 41,2 posto uspješnosti, nije mu mogao parirati Argentinac Leonel Carlos Maciel koji je imao osam obrana.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Island - Argentina | Foto: PIXSELL

Egipat od 18 sati igra protiv Zelenortskih Otoka i pobjedom će napraviti korak prema završnici, a Hrvatskoj će, prema svemu sudeći, protiv Slovenije igrati samo pobjeda, ali će donijeti i puno povoljniji ždrijeb u nokaut-fazi jer bi im, umjesto Francuza, protivnik u četvrtfinalu u utorak u tom slučaju bila Mađarska, drugoplasirana iz varaždinske skupine drugog kruga.

Portugal je u Oslu očekivano razbio Čileance 46-28 i osigurao prvo mjesto u skupini III. Protivnik u četvrtfinalu bit će mu Njemačka, a Danska će tako definitivno na Brazil.