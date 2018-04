Jose ismijava Casillasa: Cesar bi jednom rukom branio bolje!

Julio Cesar, nekoć odlični golman milanskog Intera i ključni igrač na njihovu putu do osvajanja naslova europskog prvaka, talijanskog prvaka i Kupa Italije u sezoni 2009./2010. pod Joseom Mourinhom, za brazilsku televiziju ispričao je anegdotu koja razotkriva svu bijedu odnosa unutar svlačionice Real Madrida od 2010. - 2013.

Naime, nakon utakmice Brazila, za kojeg je branio Julio Cesar i Španjolske, na čijim je vratima stajao Iker Casillas, Brazilac je dobio neobičnu sms poruku. Pošiljatelj? Jose Mourinho.

Što se dogodilo? Utakmica je završila i Julio je, kao što to uvijek čini, razmijenio golmanski dres s Ikerom.

- Kad sam došao u svlačionicu, otvorio sam svoj ormarić i uzeo mobitel. I vidim poruku od Josea Mourinha. Nije nikakva tajna da su on i Iker imali problema u Real Madridu. U poruci je napisao: "Ti si luđak! On bi tebe trebao pitati dres, a ne ti njega! Pa ti bi jednom rukom obranio više šuteva na gol nego on"! - ispričao je Cesar.

Povijest odnosa Ikera i "The Special Onea" je burna. Sve je počelo nakon što je Mourinho, za trogodišnjeg boravka u Madridu koji baš i nije bio tako uspješan kao što se očekivalo - samo jedan naslov prvaka Španjolske, a nakon njegova odlaska su još triput postali prvaci Europe - optužio uglednu Marcu da ga "buši" uz pomoć krtica u svlačionici.

Naime, Marca je usred zadnje Mourinhove sezone izašla s pričom da su Sergio Ramos, Iker Casillas i još jedan Realov "senator", a pretpostavlja se da je to bio Cristiano Ronaldo, otišli k predsjedniku Perezu i rekli mu da odlaze ukoliko Mourinho ostane, da je s njim postalo nemoguće raditi.

Jose je, naravno, poludio i zaratio s Marcom. Real je cijelu priču službeno demantirao... Nikad to nije eksplicitno rekao, ali Mourinho je smatrao da je krtica u svlačionici - Iker Casillas. Zašto? Zbog izjave njegove supruge, superpopularne televizijske novinarke Sare Carbonero...

- Atmosfera u svlačionici Reala nije dobra. Javna je tajna da se neki igrači i trener uopće ne podnose - rekla je Sara za Marcu te 2013.

- Mourinho ima praktički pobunu u svlačionici i tek ćemo vidjeti hoće li se održati na klupi - zaključila je Sara.

Nije se održao, morao je otići iz Reala i nikad Ikeru nije oprostio riječi njegove "bolje polovice". Smatrao je nedopustivim da supruga nogometaša Reala iznosi prljavo rublje iz svlačionice i zamjerio je Ikeru što je nije mogao kontrolirati.

Casillas je završio na klupi, no na svakom sljedećoj utakmici Bernabeu mu je pljeskao, a Joseu Mourinhu zviždao. I na kraju sezone nije bilo druge - The Special One morao je otići...