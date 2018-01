Drama u Areni: Hrvatska jedva dobila Bjeloruse, ostajemo živi

Semafor je pokazivao da je do kraja utakmice ostalo još 37 sekundi, a Bjelorusija je protiv Hrvatske imala napad za izjednačenje i neviđen šok u zagrebačkoj Areni. Srećom, rasplelo se dobro za nas. Naši rukometaši pobijedili su 25-23 i upisali prve bodove u drugom krugu Europskog prvenstva, ali bodovi su vjerojatno jedino dobro što smo dobili iz ove utakmice.

Proteklih dana naši reprezentativci stalno su zahvaljivali Splitu na sjajnoj atmosferi u prvom dijelu Eura i najavljivali kako isto očekuju u Zagrebu. No nije se to dogodilo. "Kauboje" je gledalo svega 8.100 ljudi, a možda ih je cijela ta atmosfera u Areni malo i poljuljala. Jer već u startu zaštekala je realizacija, od šeste do 12. minute imali smo crnu rupu bez gola, a Bjelorusi su se stalno držali na dva-tri gola minusa.

Vanjski šut proradio nam je u nastavku, Luka Stepančić i Marko Mamić (po pet golova svaki) pogađali su šuteve, ali opet je to više bilo "na silu" nego nakon izrađenih napadačkih akcija. Četiri gola bila je naša najveća prednost u tri navrata, posjlednji put u 49. minuti - i onda smo opet stali.

Bjelorusi na krilima Barisa Puhovskog i Andreja Jurinoka dolaze do izjednačenja 23-23, a naši od 54. do 59. minute nisu uspjeli zabiti. Šok i nevjerica zavladale su dvoranom. Ipak, zadržali smo mirnoću i obranili napad Bjelorusa za izjednačenje u posljednjoj minuti, nakon čega je Kopljar zabio za konačnih 25-23.

Sasvim je jasno da s ovakvom igrom Hrvatska neće imati što tražiti već u subotu protiv Norveške, a kamoli protiv Francuske. Igra iz prva dva kola netragom je nestala, a golmani su opet bili jako skromni (Ivan Stevanović pet, Ivan Pešić dvije obrane). Dečki, alarm je upaljen, krajnje je vrijeme da pokažete što znate.

HRVATSKA - BJELORUSIJA 25-23 (15-12)

HRVATSKA: Stevanović 6 obrana, Pešić 2 obrane; Mihić, Marić 1, Stepančić 5, Kopljar 2, Vori, Gojun, Horvat 3 (-), Karačić, Mandalinić, Štrlek 2, Čupić (-), Musa 3, Mamić 5, Cindrić 4.

BJELORUSIJA: Mackevič, Saldacenka 14 obrana; Kuleš 5, Babičev, Šilovič 1, Puhovski 5 (3), Rutenka, Karvatski 1, Jurinok 6, Baranov, Padšivalov 1, Karaljok 4, Citov, Bohan, Harbuz, Gajdučenko.

