Obrana Genta vrijedi kao skoro cijela Rijeka! Franko je na ledu

Za grupnu fazu Europske lige Riječani će se morati dobrano potruditi. Na suprotnoj će im strani stajati čak 4 puta vrjednija momčad iz Belgije! Gent će protiv Rijeke tražiti prolaz u grupnu fazu Europske lige, a Belgijci znaju da, iako su vrijedni 82 milijuna eura, pred sobom imaju težak posao.

Oni su se u borbu za Europu uključili u drugom pretkolu gdje su u bili bolji od rumunjskog Viitorula. Kod kuće su slavili s velikih 6-3, dok su u gostima izgubili 2-1. Pokazali su u te dvije utakmice Rumunji da se s Belgijcima može igrati jer momčad Jessa Thorupa još nije u potpunosti ušla u natjecateljski ritam.

U ligi nisu na željenoj razini te su u prva tri kola pobijedili, izgubili i remizirali. do tri boda došli su protiv Eupena (6-1), remizirali su sa Charleroiom (1-1), dok su izgubili od Mouscrona (2-1). No, ipak su došli do playoff kola za plasman u grupnu fazu Europske lige nakon što su kod kuće s 3-0 svladali ciparski AEK koji je u prvoj utakmici u Larnaci uspio doći do remija (1-1).

Dva mladca vrijedna 18 milijuna eura

Tri se imena u belgijskoj momčadi posebno ističu - cijenom. Tu su čak devet milijuna eura vrijedni devetnaestogodišnjaci - ofenzivni veznjak Čakvetadze iz Gruzije koji je ozlijeđen i napadač Jonathan David koji u posljednje vrijeme sve češće igra na poziciji iza napadača u svojevrsnom rombu u 4-4-2 formaciji.

Na golu Genta je Belgijac poljskog podrijetla Tomas Kaminski (26) koji je u 6 utakmica primio 10 golova. Obrana im je vrijedna 16 milijuna eura, skoro kao cijela riječka momčad. Egipćanin Mohammadi, Kamerunac Ngadeu Ngadjui (28), Ukrajinac Plastun (28) i švedski reprezentativac Lustig (32) bit će pravi izazov za Acostyja, Čolaka i momčad. Spoj mladosti i iskustva sklon je kojem kiksu, a to bi Riječani mogli dobro naplatiti.

Vezni red, kao i cijelu momčad predvodi kapetan Odjidja-Ofoe (30). Da, bit će teško komentatorima u sljedeća dva susreta, ali mogu ga skraćeno zvati Vadis, dok kolegu iz obrane mogu oslovljavati s Michael. Owusu (21) je stigao iz Lyona za milijun eura, a već se ustalio na poziciji zadnjeg veznog i koliko - toliko uspješno zatvara rupe u sredini. Ispred njega je već opjevani Jonathan David (19) koji je s dva gola na Ghelamco Areni srušio ciparski AEK. Brecht Dejagere (28) jurišat će desnom stranom.

Dvojac u napadu u izostanku Čakvetadzea (19) čine Ukrajinac Yaremchuk (23) i iskusni Depoitre (30). No, ne prijete samo oni Riječanima. S klupe jedva čekaju ući Sylla (25), Kubo (25), Kvilitaia (25)... Ali ne i Franko Andrijašević (28). Bivši kapetan Rijeke od povratka sa posudbe iz Waasland - Beverena odigrao je u dresu Genta samo prijateljsku utakmicu protiv rezervne momčadi.

Prva utakmica igra se u četvrtak, 22. kolovoza u Belgiji, dok je uzvrat tjedan dana kasnije na Rujevici. Izabranici Igora Bišćana pred sobom imaju velik, ali premostiv izazov. 'Čokigol' i društvo morat će igrati i bolje nego protiv Aberdeena, a ako se to dogodi, plasman u grupnu fazu Europske lige ne bi smio izostati.