Ispred CR-a i Messija: Petković najtraženiji na Transfermarktu

U leđa mu gledaju i najveći nogometaši današnjice, Lionel Messi (33) i Cristiano Ronaldo (34) jer naš Petko ide kao metak! Bruno Petković (24) ponovno je oduševio u reprezentativnom dresu, a njegov gol petom protiv Mađarske (3-0) bio je njegov četvrti u reprezentativnom dresu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Lijep je osjećaj, trenutno živim prelijepe dane svoje karijere. Dugo sam ostao budan poslije utakmice, nije mi bilo lako zaspati, ali nisam dugo spavao. Kako se osjećam? Malo umorno, ali odradio sam ujutro regeneraciju i teretanu, pa je sve OK. Spreman sam za daljnje izazove - kaže Bruno Petković, pa priznaje:

- Da, pogledao sam oba pogotka na snimci, zanimalo me kako je to ispalo. Gol petom? Iskreno, bilo je to puno teže napraviti, nego kako mi to izgleda na snimci. Lopta je išla polako, čak malo iza mene, ali sam dobro reagirao. Drugi gol? A čim sam iskoristio onaj kiks mađarskog braniča, znači da sam na neki način i očekivao njegovu pogrešku. Ma prezadovoljan, dva gola za reprezentaciju se pamte.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Tako je najtraženije ime na Transfermarktu ni manje ni više upravo ono Brune Petkovića. U 25. godini svojevrsnu renesansu proživljava napadač Dinama koji bi, nakon Danija Olma, također u blagajnu momčadi s Maksimira mogao donijeti pozamašnu svotu novaca nastavi li s ovakvim igrama.

Novu priliku za dokazivanje ima već u nedjelju, kad Hrvatske gostuje kod Walesa u Cardiffu, a onda slijede nova uzbuđenja u HNL-u i Ligi prvaka.