Hrvatski reprezentativci u velikom su stilu završili reprezentativnu 2021. godinu. Na krcatom Poljudu pobijedili su Rusiju 1-0 te se plasirali na Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Bila je to izuzetno emotivna utakmica za izbornika Zlatka Dalić. Bio je pod ogromnim pritiskom i stresom, htio je pod svaku cijenu odvesti 'vatrene' u Katar. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, puknuo je pod naletom emocija. Rasplakao se i grlio Luku Modrića te sve naše igrače. Ispunio je glavni cilj i svi su zaboravili na ne baš bajni nastup na Europskom prvenstvu gdje smo zapeli u osmini finala.

Imao je jako težak zadatak. Potiho je tijekom kvalifikacija za SP odradio smjenu generaciju, uveo mlade igrače, nekima se zahvalio i utabao put prema nekim novim uspjesima. Nadamo se već u Kataru sljedeće godine.

- Utakmicu s Rusijom posebno sam teško doživio. Ta je zadnja utakmica bila toliko važna i jako teška da, kad je sudac odsvirao kraj, osjećao sam da je velik teret pao s mojih leđa. Uspjeli smo se kvalificirati i to je bio trenutak koji smo svi čekali. Srušile su me emocije, to je bilo jače od mene - kazao je Dalić u emisiji 'Mali nogometni razgovori' na HNTV-u gdje je gostovao zajedno s izbornikom mlade reprezentacije Igorom Bišćanom.

Kvalifikacije za SP bile su izuzetno teške za Hrvatsku. Odvile su se u svega četiri ciklusa, a u rujnu izbornik nije računao na ozlijeđenog Luku Modrića. Bez obzira na to, pobijedili smo Slovačku i Sloveniju te remizirali s Rusijom.

- Bile su to tri najteže utakmice. Protiv Rusije, protiv Slovačke i protiv Slovenije. Najteža je bila prva, protiv Rusije. Doslovce smo se tamo našli na dan utakmice. Nismo stigli ništa pripremati, samo smo se tijekom ljeta porukama dogovarali. Bilo je teško, nismo odigrali najbolje, ali poraz nije bio opcija. Protiv Slovačke tamo smo se jako mučili, a gol Brozovića se pokazao kao možda i ključan u ovim kvalifikacijama. Protiv Slovenije na Poljudu je ipak bilo lakše i tu smo pokazali da ova momčad može jako dobro odigrati i kad nema Luke.

Još jednom je i kazao zašto ovu reprezentaciju smatra svojom.

- Došao sam u reprezentaciju 2017. godine, u momčad koju su prije mene gradili gospodin Bilić, gospodin Kovač i gospodin Čačić. Nju sam naslijedio. Ovo je vrsta koju je izgradio moj stožer. Možda zvuči puno brojka od 33 igrača koje smo isprobali tijekom kvalifikacija, međutim bilo je tu dosta ozljeda, a i neki su se u međuvremenu isprofilirali. Sada imamo po dva igrača na svakoj poziciji koji će se nadopunjavati igračima iz mlade reprezentacije. Drago mi je da smo stvorili kadar s kojim se Hrvatska neće bojati za budućnost idućih 10 godina.

Milan Badelj godinama je bio neizostavni dio reprezentacije, no izbornik mu se zahvalio nakon Eura i dao priliku mladim igračima. I kada nije igrao, Badelj je bio veliki gospodin. Podržavao je suigrače, dizao atmosferu. Ipak, izbornika nešto tišti.

- Ja se tom dečku javno ispričavam. To je dečko koji se može samo poželjeti, gospodin u kopačkama. Kad je došao Brozović, sjeo je na klupu i nikada nije rekao ni riječ i uvijek je bio podrška reprezentaciji. Još jednom mu se ispričavam i mogu reći da je to momak kakvoga bi svaki stožer poželi.

Dejan Lovren i Domagoj Vida dolaze polako u pozne godine, a igrači poput Marina Pongračića, Duje Ćalete-Cara i Joška Gvardiola kucaju na vrata prvog sastava.

- Nitko ne tjera Vidu i Lovrena. Štoviše, za njih je dolazak mladih snaga poput Pongračića, Gvardiola ili Ćaleta-Cara koji im pušu za vratom odlična stvar jer znaju da sad nisu sigurni i da moraju još više raditi te davati svoj maksimum. Mislim da će oni biti itekako spremni.

Zlatko Dalić je prije nekoliko dana produžio ugovor do Eura 2024. godine, a potencijalni nasljednik nameće se sam po sebi. To bi trebao biti izbornik U-21 reprezentacije Igor Bišćan.

- Što se moga nasljednika tiče, ja sam već više puta odgovorio da tu vidim samo Igora Bišćana. To je jedini logičan put, ali neka HNS o tome odluči kada dođe vrijeme - zaključio.