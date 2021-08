'Misija Dinamo' obavljena, ocjena: vrlo dobar. Slijedi 'misija Hibernian' u kojoj se priznaje samo prolaz koji bi automatski značio ocjenu: odličan.

Rijeka u srijedu putuje u Edinburgh u kojem dan kasnije sa Škotima igra prvu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige. Ako prođu (a mogu proći, sigurno) na putu do skupina vjerojatno će im stajati malo opasnija družba, PAOK. Ali... O tom, po tom.

Hibernian smo vam predstavili prije nekoliko dana, a u međuvremenu su Hibsi dobili jedno hrvatsko pojačanje. Ivan Kepčija bio je šef Dinamove nogometne akademije, tehnički direktor Dinamovog sljedećeg europskog protivnika - poljske Legije i sportski direktor Hajduka.

Sad je i službeno ustoličen kao Hibernianov: 'head of recruitment'. Prvi do sportskog direktora, zadužen za dovođenje igrača. I to onih van Britanije. Novi američki vlasnik želi internacionalizirati Hibse, a čovjek za taj posao je naš Kepčija.

Kako je koincidencija htjela da se službena objava o prelasku u Hibernian poklopi sa tjednom u kojem Rijeka dolazi u Edinburgh, Kepčija neće javno istupati na tu temu pa ma koliko kao sugovornik bio zanimljiv našim medijima zbog sraza Hiberniana i Rijeke.

Štoviše, naš stručnjak neće ni biti u Škotskoj na utakmici jer posao zasad obavlja iz Lijepe naše (zbog pandemijskih mjera) nego će uživo nazočiti uzvratu na Rujevici, 12. kolovoza.

Goran Tomić priprema strategiju za brze i fizički moćne, ali po svemu prolazne Škote (po tom pitanju sjajan je recept s kojim je Igor Bišćan prije dvije godine 'kastrirao' i bez ikakve muke prošao Aberdeen), a navijači - sanjaju.

Drukčije ni ne može biti nakon ona tri bajno lijepa gola s kojim su 'bijeli' odigrali 3-3 kod Dinama. Jedan je zabio fa-nta-sti-čni nogometaš i igrački lider Josip Drmić, a dva je zavukao - Issah Abass.

Generalni menadžer Robert Palikuća doveo ga je na posudbu iz Mainza, do kraja sezone s mogućnošću daljnjeg dogovora. Prije dovršetka posla, u usputnom razgovoru, na blijedo teleći novinarski pogled kad je spomenuo ime Issah Abass - samo je kratko rekao: 'Vidjet ćeš. Pravi igrač. Moderni napadač koji može na četiri pozicije. Baš onakav kakav nam treba'!

Donedavno apsolutno nepoznat našoj nogometnoj javnosti, a od nedjelje navečer Abass je: HNL senzacija. Ganac, 22 godine. Sprinter koji prvi ide u pressing, zna s loptom i rado proda 'sombrero', ali ako je ikako moguće ide - pravocrtno na gol.

Ili, još brže i bolje: odmah udarac prema golu. I to kakav udarac. Dominik Livaković je, ni kriv-ni dužan, dvaput letio u prazno jer Issah mu je dvaput s 20 metara zavukao loptu u rašlje. Na isti način i s istog mjesta. Ali tako da ni Neuer ne bi obranio.

Ganac je nešto malo igrao na pripremama u Sloveniji i sat vremena protiv Gzire. Spremao se, lovio formu. Pa ju (očigledno!) ulovio i u Maksimiru se predstavio javnosti. Drago mi je HNL, ja sam Issah Abass.

Ali prve riječi nakon sjajne partije i dva spektakularna gola išle su u smjeru u kojem svatko mora ići ako misli o(p)stati u Rijeci. Momčad iznad svih, zajedništvo kao bezuvjetni temelj.

- Došli smo do rezultata kao momčad. Dobro smo igrali i osvojili važan bod iako smo mogli pobijediti. Svi smo zaslužni za to. Od nas igrača preko trenera do navijača koji su nas bodrili na ovom gostovanju i hvala im na toj sjajnoj podršci - pričao je Ganac ispod maksimirskog juga.

- Došao sam na pripreme s malim zaostatkom za suigračima koji su već bili u žestokom ritmu. I trebalo mi je malo vremena da ulovim ritam utakmica, uigram se momčadi, počnem zabijati. Golovi su važni za mene. Važni su za svaku momčad te, posebno, za svakog napadača. Ulovio sam formu, krenulo me. Sad sam tu, sad sam spreman!

Itekako spreman, izgleda.

Nakon remija kod Dinama za Rijeku nije bilo najvažnije slaviti ni Drmićeve, ni Abassove golove, ni raritetna tri komada u 'modroj' mreži, ni bod otet iz ruku ZG-šampiona nego: golmanu Nediljku Labroviću reći - 'Sve OK, idemo dalje'!

Zamijeniti šibensku sa riječkom nogometnom realnošću nije nimalo lako. Dečku su tek 22 godine. U prve četiri ovosezonske utakmice spašavao je momčad.

U Maksimiru je napravio dva kiksa i...? A Bože moj, dogodi se i najvećima. Neizbježna cijena sazrijevanja i skupljanja iskustva, vratarske rutine. Sve OK. Idemo dalje.