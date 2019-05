Istanbulsko čudo se ponovilo! Liverpool piše novu povijest

Sjećate li se istanbulskog čuda 2005. godine? Liverpool je na poluvremenu gubio od Milana 3-0 u finalu Lige prvaka i bili su na rubu očaja. Skupili su se u svlačionici i obećali da neće razočarati svoje igrače.

Više od sat vremena kasnije nevjerojatno čudo se dogodilo. Liverpool je izjednačio na 3-3, a onda i pobijedio na penale i podignuli su klempavi trofej. Šmicer, Xabi Alonso i Steven Gerrard upisali su se zauvijek u povijest engleskog kluba.

Četrnaest godina kasnije, istanbulsko čudo se ponovilo, ali ovaj put u liku anfieldskog čuda! Barcelona je razbila Liverpool 3-0 u prvoj utakmici i Jurgen Klopp bio je na rubu suza. Nitko se nije nadao da mogu preokrenuti i to bez Mohameda Salaha i Roberta Firmina.

Foto: CARL RECINE

No nemojte nikada osuđivati ranjenog lava. A to su španjolski mediji i radili. Po njima je Barcelona već bila u finalu Lige prvaka, a Klopp luzer koji će i ove godine ostati bez trofeja. Šest dana kasnije, Jurgen Klopp i njegova momčad su pokazali da imaju muda do poda, da su momčad koja se ne smije podcijeniti, a tek kad ih šutate dok su na podu, što su radili španjolski mediji, e tek ste tad nadrapali.

Golom Origija na samom početku otvorili su Barcu i pokazali da nada živi. A onda pravi njemački blitzkrieg u drugom poluvremenu, Jurgen Klopp još jednom je pokazao nevjerojatan njuh, njemačku lukavost koja ga je krasila kroz cijelu karijeru. Ubacio je Wijnalduma umjesto Robertsona u 46. minuti i navijestio nešto nemoguće.

Samo deset minuta kasnije, nevjerojatni Nizozemac zabio je dva gola nakon čega je Anfield eruptirao. Branio se Liverpool, šokirana Barca imala je kontrolu lopte, ali jednostavno je sve neodoljivo podsjećalo na prošlogodišnju utakmicu protiv Rome. Izgledali su poput grogiranog boksača, živi su, tu su, ali kao da ih nema.

Foto: PHIL NOBLE

Eh to je sjelo kao na volej igračima Liverpoola. Jedan trenutak lukavosti Arnolda i gol Origija za nevjerojatno čudo, za najveći preokret u povijesti Lige prvaka. Prije 14 godina pokisnuli navijači Liverpoola u Istanbulu su u nevjerici promatrali rezultat nakon 45 minuta. Suza je suzu gonila, ali onaj trenutak kada je veliki Dudek obranio penal Ševčenku ostat će zapisan zauvijek.

Sjetimo se samo 2016. godine i Europske lige. U prvoj utakmici bilo je 1-1, a u drugoj je Dortmund poveo 3-1. Činilo se kao da je gotovo, Redsima su trebala tri gola, ali Anfield i Liverpool su jednostavno stvoreni za čuda. Zabili su tri gola i prošli dalje. Sve je to povezano jedno s drugim, zapravo Istanbul i ta prekrasna noć je početak svega.

Bila je to eksplozija emocija, upravo kao i danas. Više nema istanbulskog čuda, od danas je samo jedno čudo. Anfieldsko čudo koje je promijenilo poredak Lige prvaka zauvijek. Na čelu sa gospodinom koji se nakon posljednjeg zvižduka samo šeretski nasmijao. On je znao što njegova ekipa može, a saznali smo i mi nakon što je Origi zabio gol za 4-0.

Kao što je i Dudek obranio 2005. Za povijest, za legendu...