Isti tata! Evo kako izgleda sin legendarnog Mirka Filipovića...

Da jabuka ne pada daleko od stabla pokazao je i Ivan Filipović (21), sin našeg legendarnog MMA borca Mirka Cro Copa Filipovića (50). Mirkov sin naporno trenira i zbog svoje sjajne fizičke spreme mnoge jako podsjeća na svojeg oca, koji je i s 50 godina i dalje u formi kao da uskoro ima novu borbu.

Mirko sa suprugom Klaudijom uz Ivana ima i sedam godina mlađeg sina Filipa, a par je u braku od 2002. godine nakon sedam godina veze. Mirko se jednom prilikom pohvalio izgledom sina na društvenim mrežama, a fotografija je izazvala lavinu reakcija.

"Svaka čast, što je Filipovićeva genetika"

"Neka je zdrav i spreman, Bogu hvala"

"Momčina, živ i zdrav bio"

"Mirkova slika i prilika, živi i zdravi bili"

"Zašto ljudi uopće misle da je? Bogu hvala da je tako! Živio Ivan, a i maestro Mirko"

"Bogme, sin je kao Bruce Lee. Tri posto masnoće, i to mu kosa masna"

"Je l' to znači Mirko da ćemo imati, nadam se, tvog nasljednika?"

Cro Cop želi da mu sin bude znanstvenik

Ranije je Cro Cop izjavio kako bi više htio da mu se sin odluči za znanstvenu nego borilačku karijeru.

- Ja bih više volio da se okrene nekakvoj znanstvenoj karijeri, da završi neki fakultet i da bude visoko obrazovan čovjek, ali kao ga bude srce vuklo u sport, imat će moju podršku. Imat će, ako ništa, najboljeg trenera na svijetu. Iako je to upitno, otac i sin u nekoj trenerskoj kombinaciji, nije neko najsretnije rješenje. Ja mislim da bi meni srce puklo da on uđe u neku borbu i da ga netko pogodi i da padne. On nijednu moju borbu nije mogao uživo pogledati, ni ovu zadnju protiv Gonzage, on je hodao u krug po sobi satima, teško mi to pada zbog njega, stvarno. To je strahovito veliki stres za dijete. Ja sam za njega samo njegov tajio i on zna koliko je to opasno i ja znam kako bi on to doživio da sam ja završio onako dolje u lokvi krvi - pričao je Mirko.

Mirko često trenira sa sinom, a jednom su prilikom objavili snimku s hrvačkog treninga.

Proslavljeni UFC borac nedavno je dogovorio suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova o obuci pripadnika specijalnih interventnih jedinica. Mirko je svoje znanje pokazao i u praksi, a njegov bivši protivnik plasirao je nedugo nakon toga senzaciju.

Naime, Fjodor Jemjeljanenko komentirao je kako mu Mirko izgleda spremno za borbu, a Cro Cop je njegovu izjavu objavio na društvenim mrežama.