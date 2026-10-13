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Istina izlazi na vidjelo! Infantino nije prijavio dobivene milijune i potrošio ih je na vilu u Miamiju

Piše Ivan Kužela,
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Istina izlazi na vidjelo! Infantino nije prijavio dobivene milijune i potrošio ih je na vilu u Miamiju
Foto: Kacper Pempel
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Britanski The Times tvrdi da je Infantino uz plaću dobivao i skrivene milijune, pa čak i novac za luksuznu vilu u Miamiju. Fifa šuti, a moguće je da je na taj način i prijašnje dobio nekoliko milijuna

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Predsjednik Fife Gianni Infantino našao se pod povećalom javnosti nakon što je britanski The Times objavio rezultate istraživanja o njegovim primanjima. Prema navodima tog lista, Infantino je uz službenu plaću i ugovorene bonuse navodno dobivao i dodatne milijunske iznose koji nisu bili javno objavljeni.

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The Times tvrdi da je dio novca isplaćivala tvrtka zadužena za organizaciju Svjetskog prvenstva 2026. u Sjedinjenim Američkim Državama. Riječ je o društvu 'Fifa World Cup 2026 US Inc.', a navodne isplate nisu bile prikazane u javnim financijskim izvješćima Fife.

Prema godišnjem izvješću Fife za 2024., Infantino je te godine primio 4,274 milijuna švicarskih franaka. Međutim, u poreznoj prijavi američke tvrtke, predanoj američkoj Poreznoj upravi (IRS), navodi se da mu je isplaćeno još 1,76 milijuna dolara. The Times ističe da taj dodatni iznos nije bio javno objavljen u izvješću svjetske nogometne organizacije.

FIFA Under-20 Women's World Cup - Final - Spain v North Korea
Foto: Kacper Pempel

Britanski list navodi i da je 626.229 dolara iz kategorije ostalih prijavljenih naknada navodno bilo namijenjeno pokrivanju troškova najma luksuzne vile u Miamiju. Nekretnina se nalazi na Sunset Islandsu, ekskluzivnom stambenom području koje čine četiri umjetna otoka s kontroliranim pristupom i nadzorom.

Fifa je još 2016. obećala da će svake godine objavljivati podatke o primanjima predsjednika i glavnog tajnika. Prema pisanju The Timesa, u Infantinovu slučaju postojala su dva izvora prihoda: jedan izravno od Fife, koji je bio javno prikazan, te drugi povezan s organizacijom Svjetskog prvenstva, za koji navodno nije bilo odgovarajuće javne objave.

FIFA Under-20 Women's World Cup - Final - Spain v North Korea
Foto: Kacper Pempel

Na upit britanskog lista Fifa nije potvrdila navode o financiranju najma vile niti je objasnila zašto dodatne isplate nisu bile navedene u njezinu godišnjem izvješću. Sugovornici The Timesa tvrde i da je Infantino tijekom 2025. i 2026. mogao primiti slične ili čak veće iznose, no te tvrdnje zasad nisu službeno potvrđene.

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