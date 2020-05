Istina je, Joshua bi se stvarno mogao boriti u pulskoj Areni!

Korona kriza poremetila je planove boksačkom biznismenu Eddieju Hearnu, trenutno najjačem svjetskom promotoru. Kako sada stvari stoje, jedino što se zna je da će Anthony Joshua svoje svjetske titule braniti u rujnu.

Iako je cijelom "Joshua timu" želja nastupati na prostoru Ujedinjenog Kraljevstva, takva opcija možda neće biti moguća pa su se lideri boksačke scene dali u potragu i pronašli nekoliko alternativnih opcija.

- Ne bi li bilo sjajno da prođemo kroz ovo sve i organiziramo veliku borbu za teškašku titulu u Ujedinjenom Kraljevstvu, i to ove godine. To je naš cilj i tek ako nam to propadne, gledat ćemo druge opcije kojih ima širom svijeta - rekao je čelni čovjek Matchroom Boxinga pa potvrdio da se pregovara i s Hrvatskom:

- Hrvatska je opcija u ovom trenutku i dio je nekih širih razgovora. Joshuu u ringu očekujem već u rujnu, a na jesen bi mjere trebale biti ublažene dovoljno da se borba može održati.

Stoga, pulska Arena zaista bi mogla biti mjesto sudara boksača za titulu svjetskog prvaka. Joshua je do sada odradio četiri meča na otvorenom od čega je posljednji bio na Wembleyju u rujnu 2018. kada je svladao Aleksandera Povjetkina tehničkim nokautom u sedmoj rundi.