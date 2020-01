'Istina je, odlazim iz Hrvatske jer me Iva Majoli ignorirala...'

Točno je, da. Već duže vremena nisam zadovoljna s nekim stvarima u HTS-u i sada ću vjerojatno nastupati za neku drugu zemlju. Koju, još neću otkrivati, ali imam dvije-tri ponude, rekla nam je tenisačica Mariana Dražić (25), još samo kratko s prefiksom hrvatska.

Hrvatski će ženski tenis, dakle, izvjesno ostati bez još jedne tenisačice pod svojim stijegom. Razlog? Nepozivanje u Fed Cup reprezentaciju.

- Izbornica Iva Majoli jednom je pozvala igračicu koja nije imala ni renking. Bilo je prilike da me pozove, ali nije i dok je ona tu, za mene očito nema mjesta. Razmislit ću tek o ostanku ako više ne bude izbornica - pomirila se kći nekadašnjeg nogometaša Hajduka Darka Dražića.

- Voljela bih da sam dobila njen odgovor jer kad sam joj se obratila, ona je pročitala poruku i nikad nije uzvratila, što nije korektno. Ako smatra da je netko drugi bolji, može mi odgovoriti, ovako je neprofesionalno budući da je imala takvu igračku karijeru i da je izbornica već osam godina. Ne znam ni kako njen glas zvuči. Da je ne vidim na TV-u, ne bih znala.

Makaranka je bila među najtalentiranijim hrvatskim juniorkama, prošla je sve mlađe kategorije, ali karijeru su usporile ozljede, pa je trenutno na 589. mjestu WTA ljestvice. U parovima je osvojila sve ITF titule, njih 12.

- Osvojila sam pet turnira u parovima prošle godine, igrala ukupno deset finala i mislim da sam mogla doprinijeti u toj konkurenciji u reprezentaciji i sad ću joj se još više posvetiti. Imam dogovor s Makedonkom Linom Gjorčeskom, a kontaktirala me i Šveđanka Cornelia Lister koja je Top 50. Imam iza sebe dobar CV, što se kaže, no imala sam dosta ozljeda, evo i sada sam zbog jedne prolongirala početak sezone do veljače, pa singl malo pati, međutim, Savez me nikada nije podržao. A ovi negativni komentari od ljudi koji ni ne znaju pozadinu svega, to su besposličari koji imaju puno slobodnog vremena.

Hrvatska će u Fed Cupu, to je jasno nakon otkazivanja Petre Martić i posljedično Donne Vekić, opet ostati u onoj zoni kojoj ne znamo ni ime. Nema ni Ane Konjuh, možda je baš to bila prilika za Dražić... Uglavnom, jeste li u kontaktu s curama?

- S Petrom sam trebala trenirati u prosincu, ali uhvatile su je sponzorske obaveze. S Anom sam super, s Leom Bošković sam igrala u Njemačkoj, dok s Donnom nisam u kontaktu.

Ajla Tomljanović prije više od pet godina započela je postupak "transfera" pod australski stijeg. Trajao je za ITF, istina, predugo. Mariana je, pak, prije nekoliko godina mogla prijeći u Njemačku.

- Ajlu sam podržala na tu temu. Svatko treba gledati sebe i svoju budućnost, ići tamo gdje mu je bolje jer ovo je pojedinačan sportu. Ajla je iskoristila svoju šansu i sve joj se poklopilo. Ja sam bila u Njemačkoj 7 godina, mogla sam uzeti državljanstvo, ali nisam htjela budući da mi je bio san igrati za Hrvatsku. Sad mi je žao jer ima dosta cura koje su prešle pod njemačku zastavu i imaju pokrivene troškove. Čak i u Srbiji, a kod nas nikad.

Pa se na nižoj razini mogu snaći tek oni koji imaju dobre sponzore.

- Imam ih nekoliko, za odjeću, satove, prehranu, a tata je nogometni trener, nađe se potpora. Na turnirima se uspije pokriti troškovi kad se dođe do kraja. Modna karijera? Ako se dogodi super, ali sport je na prvom mjestu - poručila je Mariana, još ne zadugo hrvatska tenisačica.