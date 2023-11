Istina o rukometnoj tučnjavi u Srbiji: 'Lažu da je cura slomila ruku, našu igračicu su cipelarile'

Nevjerojatne scene dolaze nam iz susjedne Srbije. Na utakmici ženskog rukometa došlo je do tučnjave između rukometašica Radničkog i Beograda. U 42. minuti utakmice, nakon jednog prekršaja, šake su počele letjeti na sve strane. Više se nije znalo tko koga udara, a mediji u Srbiji govore kako je jedna igračica slomila ruku. Tučnjavu su pokušavali primiriti suci, treneri, pa čak i neki gledatelji.

Javila nam se i jedna od akterica ovih nemilih događaja. Ana Radonjić igračica je Radničkog, a ispričala nam je kako su mediji u Srbiji proglasile njezine suigračice jedinim krivcima za ovaj događaj.

- Sve je počelo kada sam uhvatila jednu djevojku u prekršaj, a ona je mene udarila laktom u leđa nakon prekršaja. Bio je to ružan start i tu su tenzije počele rasti. Igralo se grublje, a suci su počeli dopuštati grublju igru. Igračice Beograda su stvarno ružno igrale obranu. Mi volimo igrati grublje, ali to kako su one igrale je baš bezobrazno - počinje nam priču Ana i nastavlja:

- U videu se može vidjeti kako jedna njihova igračica kreće napadati našu Teodoru i ne može je proći. Trener ju je huškao da napada da se ne boji, ali nije mogla proći. Nakon jednog prekršaja je počela da se "cima" dok je bila u prekršaju i pogodila je loptom u glavu našu Teodoru. Suigračica je ušla unutra kako bi ih razdvojila i oni su mislili da se želi tući pa su sve skočile na nju. Teodoru su bacili na pod i udarale je. Čupale su jednu drugu curu za kosu, Teodoru su dvije cure na podu udarale u trbuh. Užas.

Mediji u Srbiji tvrde kako su sve započele igračice Radničkog i kako je igračica Beograda u tučnjavi slomila ruku.

- Ma kakvi ej, nije to bilo u tučnjavi. Pred kraj utakmice je cura pala i slomila ruku. Može se jasno vidjeti na videu. Dogodilo se to u posljednjoj minuti utakmice. Želimo joj brz oporavak, ali taj lom ruke nije bio u tučnjavi. Nama je pet igračica suspendirano, a zbog čega? Jedan roditelj je preskočio tribine kako bi se obračunao s nama, ali ga je delegat zaustavio.

Foto: screenshoot/Youtube

Ana tvrdi kako ovo nije prvi put da igračice Beograda upadaju u nevolje.

- U Rumi je isto bilo problema s njima. Znam da je još jednom bila utakmica gdje su se potukle. To su sve mlade igračice rođene 2006. godine i mlađe. Pakao je to kako se ponašaju.