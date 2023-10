Kohorta bodrila Osijek do novih bodova! Spačva bolja od Poreča

Proteklog vikenda počeo je drugi dio Paket24 Premijer lige. Odigrale su se prve utakmice drugog kruga, a bolje kolo prije reprezentativne pauze nismo mogli poželjeti. Gledali smo tri vrlo neizvjesne utakmice koje su nam pokazale koliko je ove sezone lige neizvjesna.

Liga A

Moslavina - Zagreb 27-37

Nije imao Zagreb puno problema na gostovanju u Kutini. Ipak, Moslavina je prvo poluvrijeme držala priključak i prijetila preko Marka Šehića. U prvih 15 minuta Zagrebov Filip Glavaš zabio je čak sedam golova. U drugom poluvremenu Zagrebaši pojačavaju ritam i odlaze na nedostižnu prednost. Utakmicu je obilježila teška ozljeda Lovra Maleca i ovim putem mu želimo brzi oporavak. Glavaš s 11 golova najbolji kod Zagreba.

Karlovac - Sesvete

U prvom kolu ove sezone Karlovac je dobro namučio Sesvećane. Očekivalo se da ćemo sličnu utakmicu gledati u Karlovcu, ali nažalost ništa od toga. Karlovac je držao priključak u prvom poluvremenu, ali široka klupa Sesvećana bila je ključna za ovu utakmicu. Na kraju pobjeda Sesveta s visokih plus deset. Igrač utakmice bio je mladi Josip Tomić koji je zabio osam golova. Kadetski reprezentativac u prvu postavu uskočio je zbog ozljeda Ivana Dumenčića i Aleksandra Čaprića i odmah pokazao Igoru Voriju da već sada može igrati seniorski rukomet.

Foto: Ivan Cindric

Osijek - Trogir 34-25

Sjajno igra Osijek na domaćem terenu ove sezone. Još kada im na tribine dođe Kohorta, malo tko može uzeti bodove Slavoncima. Osijek je prvo poluvrijeme kontrolirao rezultat, a Trogir hvata priključak tek u drugom poluvremenu. Došli su u jednom trenutku na samo gol zaostatka, ali više od toga nije išlo. Sredinom drugog poluvremena Osijek odlazi na nedostižnu prednost i upisuje važne bodove. Karlo Vašarević igra odličnu sezonu i još jednom je bio najbolji pojedinac Osijeka sa sedam golova.

Varaždin - Gorica 28-28

Derbi bez favorita opravdao je svoja očekivanja. Obje momčadi cijele sezone igraju toplo-hladno, i derbi u varaždinskoj Areni čekao s nestrpljenjem. Varaždin je pred kraj prvog poluvremena došao do dva gola prednosti i na odmor se otišlo rezultatom 15-13. Gorica bolje otvara drugo poluvrijeme i dolazi do rezultata 24-20. Varaždin u 53. minuti poravnava rezultat. Imali su Varaždinci posljednji napad na utakmici, ali Grubišić je pogodio stativu. Goričin Jure Čakarić zabio je šest golova.

Liga B

KTC - Nexe 22-35

Iako visoka pobjeda Nexea, KTC je krajem prvog poluvremena došao u vodstvo. Odmah su Križevčani pozvali minutu predaha, ali nisu se uspjeli dogovoriti kako sačuvati prednost i Nexe se vrlo brzo vraća u vodstvo. Drugo poluvrijeme momčad Branka Tamšea shvaća ozbiljnije i već nakon nekoliko minuta odlazi na nedostižnu prednost. Manuel Štrlek zabio je sedam golova.

Rude - Metković 34-33

Sjajnu utakmicu gledali smo u Rudama. Metković je vodio cijelo prvo poluvrijeme U drugom poluvremenu gledamo utakmicu gol za gol sve do 45. minute kada Rudari dolaze do dva gola prednosti. Dario Raguž pogodio je za 33-33 minutu prije kraja utakmice. Rudar je imao posljednji napad, a iskoristio ga je Andro Lopac i Rudarima donio važnu pobjedu.

Ribola Kaštela - Dubrava 28-37

Uskrsnuće Dubrave. Tako možemo nazvati posljednjih nekoliko utakmica koje je odigrala momčad Kreše Ivankovića. Nakon 4. kola najmlađa ekipa lige bila je bez bodova, a zatim kreće renesansa. Nastavio se pozitivan trend i protiv Kaštele. Kaštelani nisu imali šanse protiv Dubrave koja može razmišljati o plasmanu u Ligu za prvaka. Ivan Barbić zabio je 13 golova za Dubravu.

Foto: RK Dubrava

Spačva Vinkovci - Poreč 21-20

Slavonci i Istrijani odigrali su utakmicu s najmanje golova u ovom kolu, ali nikako to nije bila dosadna utakmica. Čvrste obrane i odlične reakcije golmana na obje strane dovele su do toga da je u 15. minuti rezultat bio 15-10 za Spačvu. Poreč je skupio snage za povratak, no Vinkovčani su mirno priveli utakmicu kraju. Sandro Kolar iz Spačve imao je 12 obrana.

Momčad 8. kola Premijer lige

Lijevo krilo: Ivan Barbić (Dubrava)

Lijevi vanjski: Lovro Gaća (Rudar)

Srednji vanjski: Josip Tomić (Sesvete)

Desni vanjski: Hrvoje Ceković (Gorica)

Desno krilo: Filip Glavaš (Zagreb)

Pivot: Marko Šehić (Moslavina)

Golman: Sandro Kolar (Spačva Vinkovci)