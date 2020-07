Istra izvukla remi s Goricom, a Inter je sad sve bliže ispadanju!

Domaći su poveli, gosti su preokrenuli na samom početku drugog poluvremena, a bod domaćima u 81. minuti spasio je njihov džoker s klupe Delić koji je idealno pogodio ubačaj Gržana

<p>U utakmici 33. kola Prve HNL Istra 1961 i Gorica su na stadionu Aldo Drosina igrali 2-2 (1-0).</p><p>Domaći su poveli u samoj završnici prvog poluvremena kada je Gržan prvo odlično primirio dugo dodavanje Blagojevića i ostavio loptu za Grujevića koji je potom poslao loptu u for za Gržana koji se sjurio u gostujući kazneni prostor. Napadač Istre potom je odlično prevario svog čuvara i preciznim udarcem svladao Kahlinu.</p><p>Preokret gostiju uslijedio je na samom početku nastavka i to u režiji igrača koji je u igru ušao na poluvremenu Mudrinskog. On je prvo u 49. minuti povratnom loptom pronašao samog Hamada u srcu domaćeg kaznenog prostora, uslijedio je precizan prizeman udarac za 1-1, a samo dvije minute potom Musa je poslao upotrebljiv centaršut s desnog krila kojega je Mudrinski glavom s pet metara proslijedio u mrežu.</p><p>Bod domaćima u 81. minuti spasio je njihov džoker s klupe Delić koji je idealno pogodio ubačaj Gržana.</p><p>Gorica je ostala šesta sa 47 bodova, pet manje od pete Rijeke, dok je Istra 1961 i dalje pretposljednja deveta sa 24 boda, tri manje od osmog Varaždina, a sedam više od posljednjeg Intera iz Zaprešića.</p><p>Na vrhu je Dinamo koji je sa 76 bodova osigurao naslov prvaka.</p>