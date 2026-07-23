Istra je ipak popustila! Dinamo dovodi napadača, evo za koliko

Dinamo ima novog napadača. Činilo se kako Istra neće popustiti "modrima" oko Smaila Prevljaka (31), ali je u četvrtak u popodnevnim satima ipak postignut dogovor, piše Davorin Olivari za Sportske novosti. Tako je Dion Drena Beljo u samo nekoliko dana dobio dvojicu zamjenika u napadu jer je u Maksimir stigao i Aleks Stojaković, koji bi uskoro trebao biti predstavljen.

Istra 1961 i Varaždin sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Podsjetimo, Istra je za iskusnog bosanskohercegovačkog napadača htjela milijun eura, što Dinamo nikako nije htio platiti, već je nudio oko 500.000 eura. Navodi se kako su "modri" bili spremni čekati Prevljaka do zime ili do isteka njegovog ugovora sljedećeg ljeta.

Tako je Istra ipak popustila, klubovi su se našli otprilike na pola od početna dva iznosa (oko 800.000 eura je finalna cijena) i Prevljak postaje stanar Maksimirske 128. Potpisat će ugovor na dvije godine, uz opciju produljenja na još jednu.

Prevljak je prošle sezone imao sjajan period kada je zabijao kao na traci. Na kraju je u 34 utakmice mrežu tresao 15 puta, a tri puta dodao za gol. Tako je Dinamo vrlo brzo riješio pitanje napadačkog arsenala s dvojicom momaka iz HNL-a. Naravno, Beljo ostaje apsolutni broj 1, ali igrači kao Prevljak i Stojaković bit će "modrima" jako važni u rotaciji ili kad "prva violina" ne naštima žice.