Isus Krist i obitelj: Luka Modrić prije ulaska ljubio njihove slike

Ovo su za mene najvažnije osobe na svijetu, rekao je hrvatski kapetan jednom prilikom kada je otkrio što radi uoči svake utakmice. I ovaj put je poljubio kostobrane pa Real došao do pobjede...

<p>Iako mu je 35 godina na leđima,<strong> Luka Modrić</strong> je jedan od najvažnijih igrača u <strong>Real Madridu</strong>. Sjajan nogometaš i veliki čovjek koji je produžena ruka kapetanu Sergiju Ramosu i treneru Zinedineu Zidaneu. </p><p>Kada je on na terenu, sve izgleda sigurnije za Real. Tako je bilo i ovaj put.</p><p><strong>Real Betis </strong>je u 2. kolu La Lige na poluvremenu vodio 2-1 protiv Madriđana, a onda je Zidane uveo Luku u nadoknadi prvog poluvremena umjesto ozlijeđenog Tonija Kroosa. No, prije ulaska u igru, Modrić je morao obaviti svoj ritual. A kada to radi, nitko ga ne ometa. Čak ni veliki Zidane koji je pričekao neko vrijeme, a onda prišao Luki kako bi mu dao upute.</p><p>Prije Modrićevog ulaska na teren kamere su pokazale zanimljiv detalj - hrvatski kapetan je ljubio svoje kostobrane, a ukupno je dao pet poljubaca.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/ElMadridismo93/status/1309978175427022850" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p>Jedan za suprugu Vanju, potom jedan za svako od njihove djece - malene Emu, Ivana i Sofiju, te na kraju i Isusu Kristu. Jer su oni na fotografiji koju Luka nosi na svakoj utakmici sa sobom, na svojim nogama. Obiteljska fotografija s prošlogodišnje dodjele Zlatne lopte na kojoj je proglašen najboljim igračem svijeta, a na vrhu, kao da ih čuva, lik Isusa Krista.</p><p>- Ovo su za mene najvažnije osobe na svijetu - rekao je hrvatski kapetan jednom prilikom kada je otkrio što radi uoči svake utakmice. </p><p>I pogađate. Madriđani su nakon ulaska Hrvata preokrenuli i pobijedili 3-2 autogolom Emersona i golom Ramosa iz penala. </p>