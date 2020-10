Isus Krist i obitelj: Luka Modrić prije ulaska poljubio je njihove slike pa zabio golčinu Barceloni

<p>Možda više nije izdržljiv i eksplozivan kao prije, možda ne može kao nekad odigrati nekoliko utakmica zaredom svih 90 minuta, ali i dalje je klasa za sebe.<strong> Luki Modriću </strong>je 20 minuta bilo dovoljno da pokaže zašto je jedan od najboljih veznjaka na svijetu već godinama. I to s 35 godina na leđima.</p><p>Real je u fantastičnom susretu pobijedio Barcelonu 3-1 i bacio ju na deseto mjesto, a sebi osigurao veliko slavlje. No ne bi to bilo to da nismo vidjeli neku magiju. Ne, nije Leo Messi u pitanju, već hrvatski LM. No Luka prije svake utakmice ima ritual bez kojeg ne može zaigrati. I ovaj put je sve po redu napravio, a onda izdominirao na travnjaku.</p><p>Prije Modrićevog ulaska na teren kamere su pokazale zanimljiv detalj - hrvatski kapetan je ljubio svoje kostobrane, a ukupno je dao pet poljubaca.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="http://sportklub.hr/Video/Nogomet/Primera/a129377-Modricu-ritual-donio-srecu.html" target="_blank">OVDJE.</a></i></p><p>Jedan za suprugu Vanju, potom jedan za svako od njihove djece - malene Emu, Ivana i Sofiju, te na kraju i Isusu Kristu. Jer su oni na fotografiji koju Luka nosi na svakoj utakmici sa sobom, na svojim nogama. Obiteljska fotografija s dodjele Zlatne lopte otprije dvije godine na kojoj je proglašen najboljim igračem svijeta, a na vrhu, kao da ih čuva, lik Isusa Krista.</p><p>- Ovo su za mene najvažnije osobe na svijetu - rekao je hrvatski kapetan jednom prilikom kada je otkrio što radi uoči svake utakmice. </p><p>I pogađate. Opet je pokazao magiju na terenu. Luka je gurnuo loptu u for za Viniciusa kojeg je Neto pokupio zajedno s loptom. Ipak, lopta je par sekundi kasnije opet završila kod hrvatskog veznjaka, a on je onda odlučio poslati golmana Katalonaca na pravi ringišpil. Poslao ga je prvo udesno, a Neto je nasjeo. Nakon toga, kad je Luka otišao ulijevo, već je bilo prekasno... Zabio je prekrasan gol vanjskom za konačnih 3-1.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://streamja.com/noVQp?fbclid=IwAR15pYQE6czNQQZG4dYX9qZhmb10h79i1Ezaa3cmLQWaCmChvmybwlMyKNE" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p>