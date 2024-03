Ivakovićev debi za zaborav: Kina prosula 2-0 u Singapuru

Hrvatski nogometni stručnjak Branko Ivanković (70) debitirao je remijem na klupi reprezentacije Kine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Ivanković je sredinom veljače preuzeo Kinu nakon što je četiri godine vodio Oman. Na kineskoj klupi je naslijedio srpskog trenera Aleksandra Ivankovića koji je dobio otkaz nakon što je s reprezentacijom zapeo u skupini na Azijskom kupu.

Hrvatski stručnjak je u Kini radio i od 2009. do 2011. godine predvodivši Shandong Luneng, s kojim je 2010. bio i prvak Kine. Nakon Irana kojeg je vodio od 2002. do 2006. te Omana kojeg je vodio od 2020., Kina će Ivankoviću biti treća reprezentacija koju vodi u karijeri. Debi je imao u susretu 3. kola C skupine drugog kruga azijskih kvalifikcija na gostovanju u Singapuru, a susret je završio 2-2 nakon što je Kina vodila sa 2-0.

Ivankovićevi odabranici su poveli u desetoj minuti golom Wu Leia, koji je u 31. minuti mogao zabiti i drugi gol, ali nije realizirao kazneni udarac. Ipak, u posljednjim trenucima prvog dijela Wu je ispravio grešku pogodivši za 2-0. Singapur je smanjio u 53. minuti golom Farisa Ramlija, a prvi bod domaćinu nakon dva uvodna poraza donio je Jacob Mahler u 81. minuti.

U drugom susretu iz ove skupine Južna Koreja je odigrala 1-1 protiv Tajlanda. Korejska vrsta je povela u 42. minuti golom Son Heung-Mina, a izjednačio je Muenta Suphanat u 61. minuti. Južna Koreja vodi na ljestvici sa sedam bodova, Tajland i Kina imaju po četiri boda, dok je Singapur na začelju s jednim bodom.

U drugom krugu azijskih kvalifikacija za World Cup 2026. godine sudjeluje 36 reprezentacija koje su podijeljene u devet skupina po četiri. U treći krug će se plasirati po dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine, koje će biti podijeljene u tri skupine po šest ekipa.

Dvije najbolje iz svake od tri skupina izborit će direktan plasman na SP 2026. u SAD, Meksiku i Kanadi, dok će trećeplasirane i četvrtoplasirane ekipe nastaviti natjecanje u četvrtom krugu nakon kojeg će biti poznata još dva putnika za World Cup, te dva sudionika dodatnih kvalifikacija. Azija će na idućem SP-u imati osiguranih osam mjesta, te moguće još jednog predstavnika zavisno od play-offa.