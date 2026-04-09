Ivan Bebek: Ovo je kruna moje sudačke karijere, ponosan sam

Ivan Bebek bit će jedan od 30 sudaca koji će biti u ulozi VAR suca na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Hrvat je istaknuo kako je ponosan na takvo dostignuće.

- Prije svega želio bih zahvaliti našoj nogometnoj obitelji, Hrvatskom nogometnom savezu iz kojeg smo svi mi koji služimo hrvatskom nogometu potekli i kojega s ponosom predstavljamo svugdje u svijetu. Velika je čast biti među sucima koji će dijeliti nogometnu pravdu na Svjetskom prvenstvu, najznačajnijem nogometnom natjecanju na svijetu - rekao je Bebek i dodao:

- To je kruna moje sudačke karijere i svesrdno ću se truditi opravdati povjerenje Fifinih sudačkih eksperata i ponosno predstavljati Hrvatsku na jednom ovako značajnom događaju. Drago mi je da je Fifa prepoznala kontinuitet mog uspješnog rada, izuzetno se radujem ovom izazovu i spreman ću dočekati početak natjecanja kako bih opravdao priliku koja mi je ukazana - zaključio je, a prenosi HNS.

Bebek je sa suđenjem na travnjaku završio u sezoni 2022./23., ali je nastavio raditi u nogometu kao VAR sudac. Krovne organizacije priznaju ga kao kvalitetnog stručnjaka, što dokazuje i njegov angažman u finalu ženskog turnira na Olimpijskim igrama 2024. te u finalu Svjetskog klupskog prvenstva 2025. između Chelseaja i PSG-a.