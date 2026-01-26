Obavijesti

Ivan će braniti FNC pojas: 'Radio sam kao medicinski tehničar i pola dana živio u automobilu'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 6 min
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Ivan Vitasović - Darko Stošić | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Hatef je zahtjevan i težak protivnik koji ne odustaje. Ima konstantan pritisak koji nameće, ali svakako je pobjediv. Već vidim više načina kako ga pobijediti, ispričao nam je teškaški prvak Ivan Vitasović uoči priredbe u Münchenu

Svakim novim eventom Fight Nation Championship podiže ljestvicu, a iskorak izvan okružja regije predstavlja najveći izazov dosad za hrvatsku organizaciju. Po prvi put otisnut će se u Njemačku, na bogato tržište puno domaćih navijača koji će imati priliku uživo gledati uzbudljive borbe. U münchenskoj SAP Areni 7. veljače već je sve spremno za spektakl. Borbe su odavno objavljene, a event predvode teškaški prvaci.

