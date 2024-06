Ivan Dodig i Austin Krajicek u polufinalu jakog Queen's Cluba

Hrvatski tenisač Ivan Dodig se s Amerikancem Austinom Krajicekom plasirao u polufinale parova na ATP turniru u londonskom Queen's Clubu. Branitelji naslova su u četvrtfinalu svladali Meksikanca Santiaga Gonzaleza i Francuza Edouarda Roger-Vasselina sa 6-7 (5), 6-3, 13-11.

Pokretanje videa... VIDEO Osvajač Australian Opena u konkurenciji miješovitih parova Ivan Dodig vratio se u Hrvatsku | Video: KanalRi

Nakon što su u prvom setu oba para osvajala gemove na svom početnom udarcu, u "tie-breaku" su spretniji bili Gonzalez i Roger-Vasselin, koji su jedini "mini-break" ostvarili pri rezultatu 5-5 i potom iskoristili set-loptu.

Nakon što su početkom drugog seta Meksikanac i Francuz stigli i do "breaka" činilo se kako nema spasa za Dodiga i Krajiceka. No, Hrvat i Amerikanac uspjeli su vratiti rezultatsku ravnotežu, a onda je sredinom te druge dionce Roger-Vasselin osjetio bol u leđima. Ipak je odlučio nastaviti dvoboj iako je imao evidentnih problema prilikom serviranja, a Dodig i Krajicek su to iskoristili za novi "break" i vodstvo 5-3 kojim su poravnali rezultat u meču.

U odlučujućem produženom "tie-breaku" Gonzalez i Roger-Vasselin su bili u stalnoj laganoj prednosti, imali su i tri meč-lopte, ali nisu uspjeli okončati susret u svoju korist. S druge strane, Dodig i Krajicek su realizirali svoju prvu meč-loptu za konačnih 13-11. Dodig i Krajicek će u polufinalu igrati protiv boljih iz ogleda Britanca Neala Skupskog i Novozelađanina Michaela Venusa te Amerikanca Rajeeva Rama i Britanca Joea Salisburyja.