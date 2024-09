Ivan Erslan jedva čeka UFC debi: 'Neće mu proći ludorije na vagi, želim poslati poruku u kavezu'

Dvanaest godina u MMA-ju, 18 profesionalnih mečeva, mnogo muke i odricanja zaokruženih s dva i pol mjeseca teških priprema u sjedištu American Top Teama na Floridi. Sve je to prošao najbolji hrvatski poluteškaš Ivan Erslan (32, 14-3) kojeg u subotu u Parizu čeka meč karijere.

Debitirat će u najjačem svjetskom oktagonu protiv moldavskog borca Iona Cutelabe (30, 17-10-1) koji bi mu stilski trebao odgovarati jer voli borbu na nogama, baš ono što preferira borac iz Obrovca.

- Gledao sam njegove borbe, znam što moram raditi, plan je spreman od početka do kraja. Ako bude problema u stojci, zašto ne, hrvat ćemo. Vjerujem da mogu odgovoriti na sve što može pružiti u kavezu te da ću u Parizu izaći uzdignute ruke - kaže Ivan.

Često borci kažu kako im je najveća 'muka' skidanje kilograma prije meča, ali Ivan bez obzira na nevjerojatnu konstituciju svaki je put točan na vagi. A upravo bi ta vaga mogla biti 'užarena' jer moldavski 'Hulk' voli napraviti eksces prije okršaja, pokušava 'ući' protivnicima u glavu.

- Pripremam se za njegove ludorije, to mu neće proći. Neće me uhvatiti nespremnog, to je sigurno - objasnio nam je Ivan pa se još malo osvrnuo na meč.

- Obojica smo nokauteri, a ja ne planiram biti nokautiran. Volio bih poslati snažnu poruku u UFC-u, kako bi Amerikanci rekli, napraviti statement - jasan je Ivan.

Danima već traju i 'napadi' njegovih navijača na društvene mreže protivnika, ali i čelnog čovjeka UFC-a Dane Whitea. Vojska 'reptila' radi ono što najbolje radi, a sigurno nije ugodno Cutelabi vidjeti da su pod njegovim objavama u najvećem broju komentari protivničkih navijača. Bilo kako bilo, pred nama je sigurno vrhunski meč, a nadamo se i prva Ivanova pobjeda u UFC-u. Uvodni dio programa u subotu počinje u 19 sati, a Ivan bi u kavez trebao ući oko 20 sati i 20 minuta.