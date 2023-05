Ivan Leko: Iz svakog se sporta može nešto novo naučiti, meni je rukomet najbliži nogometu...

Pred momčadi Ivana Leke još je jedna utakmica za prestiž. Derbi s Osijekom za Hajduk neće u rezultatskom smislu značiti ništa posebno, jer na prvenstvenoj ljestvici do kraja sezone ne mogu ni gore ni dolje. Ali Leko mora voditi računa i o oporavku i uigravanju momčadi za finale Kupa sa Šibenikom, kao i o derbiju juniora s Dinamom u ponedjeljak, koji bi mogao odlučiti pitanje prvaka, a time i sigurnog sudionika u Ligi prvaka mladih. Sve navedeno sugerira kako bi Leko sutra na Poljud mogao poslati kombiniranu momčad, no ni on sigurno ne želi nekim neplaniranim lošim rezultatom pokvariti atmosferu uoči utakmice sezone.

- Nadam se da ćemo vidjeti dobar Hajduk, već tjednima dosta dobro treniramo, svi su momci fokusirani, znaju što treba, svjesni su važnosti i zbog toga idemo s punom vjerom u ovu utakmicu. A što se tiče imperativa, u profesionalnom sportu nema rasterećenosti, ogromna je razlika igrati dobro i izgubiti ili igrati loše i pobijediti utakmicu. Naravno, mi ćemo nastojati pobijediti.

Tomas kaže da će, ako ponovi utakmicu kao protiv Dinama, ostati neporažen?

- Ne znam što je kolega rekao, ali svako ima pravo na svoje mišljenje i pripremu utakmice. Normalno je da trener vjeruje u svoju momčad, pa tako i mi gledamo sami sebe. Ako nastavimo biti fokusirani, organizirani, uz dobru igru i individualnu kvalitetu, i mi imamo šansu. Lijepo je da svako vjeruje u svoju momčad, vidjet ćemo na kraju na terenu sve.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U kakvom je stanju Vušković, hoće li on igrati još koji put do kraja sezone?

- Nadam se da hoće, čekamo ga da počne trenirati punim intenzitetom i nadamo se da će se sljedeći tjedan uključiti u momčadske treninge i da će konkurirati za naredne utakmice.

Razmišljate li o ulozi Nikole Kalinića za sljedeću sezonu?

- Meni je jedini fokus nastojati pokušati pomoći momčadi u svakoj sljedećoj utakmici, a nakon sezone ćemo sjesti i vidjeti što i kako dalje. Kako s njim, tako i za svakog ostalog igrača. Što se tiče Nikolinih planova, to treba pitati njega.

Što se tiče igrača na posudbi, hoće li netko ostati i za sljedeću sezonu?

- Sličan odgovor vam mogu dati kao i za Nikolu. Samo je fokus na svaku sljedeću utakmicu, a kad prođe par utakmica sigurno da ćete i vi i mi izaći s odlukama koje se moraju donijeti. Sada je fokus samo na utakmice...

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hoće li Karlo Sentić dobiti priliku do kraja sezone?

- Nitko nikome ne daje priliku, prilika se zasluži na treninzima. Karlo ima problema s leđima, nisam siguran hoće li konkurirati sutra.

Nakon Dinama reali ste da Sigur neće napraviti karijeru na beku, jeste li promijenili mišljenje?

- On je vezni igrač i dalje sam uvjeren da će igrati u vezi, bez obzira što je odigrao odlično na beku. Dobro je što se u tako kratkom rukom uspio prilagoditi i odigrati tako kvalitetno, to je svakako plus i za njega i za klub.

U top deset igrača HNL-a po minutaži su trojica golmana i trojica igrača Hajduka, Livaja, Krovinović i Melnjak. Govori li taj podatak više o njima ili o širini kadra Hajduka?

- Vjerujem da ćete se i vi složiti da mi imamo momčad koja može dobiti svakoga. Nažalost, u jednoj sezoni se puno toga događa, splet puno detalja... Ja bih bio sretan da možemo igrati sa sličnim kadrom jer bi to bio znak stabilnosti. Uspješne strane i domaće ekipe koje rade rezultate su uglavnom standardne.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Otkud poznajete Tomasa, posjetio vas je na pripremama u Istri, što mislite o njemu?

- Znamo se iz mlade reprezentacije, odličan je tip s ljudske strane, bez mane, a kao trenera ga ne znam toliko dobro da bih pričao o njemu.

Hoćete li u pripremi i sastavljanju momčadi voditi računa o finalu Kupa i o juniorima koji imaju važnu utakmicu u ponedjeljak?

- Nakon Dinama, kao što smo već komunicirali, rekli smo i mislimo da je glavni cilj finale kupa, i svaki trening i utakmica su u službi toga. Sve je tome podređeno, da tamo dođemo u najboljem stanju, mentalno i fizički i tehnički u Rijeku. Drugi detalj je da u jednom velikom klubu, a Hajduk to je, da si dobar koliko ti je dobra zadnja utakmica. Od kad sam tu imali smo dobru komunikaciju s Akademijom i napravili smo plan kako da se i njima omogući da budu u što jačem sastavu, da ponove uspjehe koje su do sada napravili.

Često ste na košarci, je li to samo zato što je volite, ili kao Tomislav Ivić i učite nešto na košarkaškim utakmicama?

- Volim košarku gledati i igrati, odigramo koji basket... Tako je još od osnovne škole, to je ljubav... Inače mislim da se iz svakog sporta nešto može naučiti, recimo po meni je rukomet još bliži nogometu, igra se zona, u liniji šest, u nogometu su obično dvije linije, slična je i brzina.... Vidimo kako se rukomet mijenja, vidimo i da se nogomet mijenja i sigurno se može puno toga izvući. Jedna je bazna stvar u svim sportovima, čak i više u drugim nego u nogometu, svi pričaju o kvaliteti obrane. Sve momčadi koje igraju dobro obranu pobjeđuju... Individualni kvaliteta pomaže ti da dobiješ utakmicu, a dobra obrana osvaja prvenstva.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dva puta ste išli u Osijek spašavati sezonu, sada Osijek dolazi spasiti svoju sezonu. Što očekujete od njih?

- Mi smo imali dvije ključne utakmice, da smo prvu izgubili mogli smo staviti "ključ u bravu". Sto puta sam rekao momcima, kad je bilo stani pani, kad je bilo ključno mi smo bili dobri i dobili. Sad dolazi drugačiji Osijek, podsjećaju me na Osijek od prije godinu - dvije dana. Znamo što očekujemo od njih, nastojimo to anticipirati. Respekt protivniku ali s puno samopouzdanja i vjere u nas ulazimo u tu utakmicu. Dobri smo, fokusirani, disciplinirani, dominiramo, htjeli bi nastaviti dobro i popraviti neke detalje...

Kalik se vratio treninzima, hoće li on moći pomoći?

- Kalik je nakon drugo vremena ušao u trening s momčadi, neće ga biti sutra, prerano je to, ali dobro je za konkurenciju da je tu, treba nam više igrača na treningu, nakon dugo vremena nas je bilo 20 na treningu i to nas veseli.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Je li Caktaš najbolji igrač Osijeka?

- Caktaš je jedan od tri - četiri ključna igrača Osijeka, ima gol, ima asist... Nekome se zbraja umjetnički dojam, a on ima brojke.

Tko će u finale Lige prvaka?

- Kad gledaš te utakmice moliš Boga da vrijeme ide što sporije, da odu u produžetak, toliko je to dobro. Ja bi volio da to bude Real, a u drugoj Inter ima prednost ali nije to gotovo dok sudac ne svira kraj...

Najčitaniji članci