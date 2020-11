Ivana i Adriana napale Hrgina promotora: Komentari su mu užasni, pa i nama lome rebra...

Vrhunska borkinja može prebiti prosječnog muškarca, pa da je i 20 kilograma teži. Nekad se osjećam kao da sam iz nekog predgrađa, iz favela, a da su muškarci u gradu, u bogatijem dijelu, čudila se naša MMA borkinja Vuković

<p>Komercijalna vrijednost muških borbi i ženskih borbi nije ista i zato žene ne mogu očekivati istu plaću kao muškarci, ispalio je najpoznatiji boksački promotor <strong>Eddie Hearn</strong>. I ostao živ.</p><p>Hearn se, između ostalih, brine o karijeri našeg <strong>Filipa Hrgovića</strong> i boks gleda prvenstveno kroz prizmu novca.</p><h2>Pogledajte video: Pobjeda Vuković</h2><p>- Ta je izjava katastrofa za borilački sport, pogotovo jer dolazi od nekog tako utjecajnog poput Hearna - javila nam se naša ponajbolja MMA borkinja<strong> Adriana Vuković</strong> pa dodala:</p><p>- Što mu znači to da cure donose manju komercijalnu vrijednost? Pa naravno da će u ženskim borbama biti manja frekvencija udaraca, da neće biti ‘mrga’ od 90-ak kilograma, ali zar smo zbog toga manje vrijedne?</p><h2>'Dana White pretjeruje'</h2><p>Vuković i sama ima velikih problema u pronalaženju suparnica.</p><p>- Propali su mi pregovori s jednom organizacijom nakon što su mi poručili kako njima žene baš i nisu najatraktivnije, da ih imaju tri ili četiri u rosteru i da im se to ne isplati. Onda čelnik UFC-a <strong>Dana White</strong> ode u drugu krajnost pa pretjerano veliča ženske borbe. To nije dobro, žene samo traže jednakost - ustvrdila je Vuković pa dodala:</p><p>- Budite uvjereni da vrhunska borkinja može prebiti prosječnog muškarca, pa da je i 20 kilograma teži. Ova omalovažavanja žena neće se promijeniti još barem deset godina. U Hrvatskoj na djevojke čudno gledaju kad treniraju nogomet, rukomet ili borilački sport. Nekad se osjećam kao da sam iz nekog predgrađa, iz favela, a da su muškarci u gradu, u bogatijem dijelu.</p><p>S Adrianom se i slaže naša proslavljena boksačica Ivana Habazin.</p><p>- Eddie Hearn kao jedan od vodećih promotora u boksu trebao bi i na tom polju poraditi i dati podršku ženskim boksačicama ako već podržava i potpisuje ženske boksačice, jer su definitivno zaslužile puno veća primanja od onih koje dobivaju - počela je Habazin pa dodala:</p><p>- Predugo traje bitka koju žene vode za priznanje i jednaku plaću u sportovima poput muškaraca. Neki se od nas jednostavno moraju boriti kod kuće da bi dobili kontrolu nad daljinskim upravljačem. U boksu kod žena nema ništa manje fizičkog napora nego li kod muškaraca. Ženske boksačice udaraju i pogađaju istom vrstom udaraca kao i muškarci. Poput svojih kolega, i mi patimo od slomljenog nosa, slomljenih rebara i nokauta. Naš trening nije ništa manje fizički od muškaraca boksača. Ali razlika u plaći među spolovima ima sve znakove nejednakosti.</p><p>Navela je Habazin i konkretne primjere nejednakosti.</p><p>- Vidjela sam kako se žene bore za svjetske naslove za 7000 dolara i manje. To je manje nego što neki muškarci zarade u borbama od četiri i šest rundi. Općenito je muški sport toliko uvriježen u društvu i kulturama da neki ljudi i dalje misle da ženina primarna uloga, kuhanje, čišćenje, odgoj djece i podrška mužu. Danas žene igraju glavnu ulogu u svim aspektima društva; od političkih čelnika do izvršnih direktora glavnih tvrtki. U mnogim se zemljama donose zakoni koji ženama daju jednake plaće za jednake radne odgovornosti kao i muškarci. Ženskom boksu potreban je naš vlastiti <strong>Billy Jean King</strong>. Zbog njenih naporima žene profesionalne tenisačice plaćene su jednako kao i muškarci na četiri glavna turnira - kazala je boksačica iz Zlatara pa dodala:</p><p>- Otklanjanje razlike u plaći među spolovima u ženskom boksu zahtijevat će viziju, rizik i ulaganje koje možda neće odmah donijeti povrat uloženog. Nije li to isto što radimo sa svojom djecom? Rano ulažemo u njihovo obrazovanje kako bismo im pružili najbolju šansu da budu dobri građani i postanu financijski neovisni u kasnijim godinama. Krajnje je vrijeme da zatvorimo razliku u plaćama među spolovima u ženskom sportu općenito, a posebno u ženskom boksu.</p>