Ivana razočarana: Poznata joj boksačica otkazala u zadnji čas

Ljudi, situacija je ovakva. Imamo novu vijest. Upravo sam završila sparing, težak sparing. Radila sam čak 12 rundi, osjećam se odlično.. A vijest je takva da je Clarissa Shields ozlijeđena, meč se odgađa za listopad. To je to što vam mogu reći, sad, je li istina ili nije, ne znam. Uglavnom, odgodili su meč, javila se iz Kolumbije Ivana Habazin.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Trebao je to biti pravi spektakl. Ivana je u Kolumbiji, gdje se priprema za najvažniji meč karijere, u kojem će pokušati zaustaviti Claressu Shields, najbolju boksačicu u povijesti. Claressa je u amaterskom boksu imala 78 mečeva i samo jedan poraz, dok u profesionalnom boksu nema poraza.

Ona je dvostruka olimpijska pobjednica, dvostruka amaterska svjetska prvakinja, a u srednjoj kategoriji profesionalna je prvakinja po WBA, WBC, IBF i WBO organizacijama. Također, svjetska je prvakinja u supersrednjoj i srednjoj kategoriji, a sad želi biti i u supervelter.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Kaže da je ozlijeđena, ali to samo odgađa meč. Svejedno mora sa mnom ući u ring, bilo u kolovozu, bilo u listopadu. Spremna sam i čekam je. To je to, ne znam što da vam kažem. Nekako su prebrzo objavili vijest o ozljedi. Ali... Tko sam ja da sumnjam. Odmorit ću deset dana i opet krenuti s pripremama. Pa ćemo vidjeti što će biti - rekla je Ivana.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Početna tuga i razočaranje zbog odgode meča, brzo su nestale.

- Nisam tužna, osjećam se savršeno. Sad je vrijeme za Karibe, znate kako to ide. Kad radiš previše, pa se planovi izjalove, onda moraš poželjeti Claressi brz oporavak s jednog predivnog mjesta, a to će biti na Karipskom moru. Neki moraju trenirati, a to sljedećih tjedan dana nisam ja - našalila se Ivana.