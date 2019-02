Zec: Debeli smo, stari i ružni, a Rafter još uvijek bježi od mene

Goran Ivanišević igrat će s Patrickom Rafterom ekshibicijski meč na ovogodišnjem turniru u Umagu, a legendarni hrvatski tenisač bio je iskren - puno ne očekuje:

- Puno je vremena prošlo, 18 godina i sigurno nećemo igrati tako dugo kao u tom finalu. Osim toga, nitko nas više ne želi gledati duže od sat vremena. Sve nas boli, stari smo, deblji smo, ružniji smo, sporiji, ali ipak je to velika stvar za turnir. Nije mogla bolja osoba doći u Umag za tridesetu obljetnicu turnira - rekao je Goran koji je jedva uspio nagovoriti Australca:

[video: 1204653 / ]

- Ne voli on ići baš iz Australije. On je dolje kupio neku farmu, uzgaja krave, ali eto, nikad nije bio u Hrvatskoj pa će doći sa ženom da se malo odmori, bez djece - šaljivo je objasnio Goran pa se prisjetio osvajanja Wimbledona:

- Nisam spavao tri sljedeća dana. Netko mi je ukrao jaknu, nakon osvajanja ujutro idem kući, ispred me čekaju tri televizijske kuće, a ja u majici kratkih rukava od kluba.

A Rafteru baš i nije najomiljenija stvar pričati o tom danu:

- Ma on uvijek bježi od mene - rekao je Goran za Australca, a dvojac je dugi niz godina nakon teniske karijere i dalje ostao u prijateljskom odnosu.

[video: 1204657 / ]

Dotakao se Goran i Davis Cupa:

- Nećemo odmah ubiti to natjecanje koje još nije ni počelo, mora im se dati par godina prilike, no da mi je netko rekao prije par godina da će doći nekakav nogometaš i promijeniti najstarije natjecanje u tenisu rekao bih mu da je totalno lud. Ali eto, to je samo moguće u tenisu, ja se nadam da Pique i njegova ekipa znaju što rade. Tenis nije nogomet, malo je to drugačija publika, drugačije se sve igra, no dat ćemo im šansu pa ćemo vidjeti kako će se sve odvijati.

- U Hrvatskoj nešto da traje 30 godina i bude tako uspješno, to je rijetkost. Umag je to dokazao, turistički turnir raste, trudi se, tako da za Hrvatsku, za turizam i taj dio Hrvatske ovo je jako važan turnir i zato je opstao.

ATP Umag igra se od 12. srpnja do 21. srpnja, a iz organizacije za 30. obljetnicu turnira najavljuju iznimno jaku postavu igrača usprkos nezgodnom terminu, koji je istaknuo i sam Goran:

- Jako loš datum, tjedan poslije Wimbledona, pa ne možeš očekivati neka velika imena, ovi najveći se pripremaju za beton. Kad bi bila neka šansa da se turnir premjesti na tvrdu podlogu mogao bi očekivati bolje igrače. Mislim da ćete biti zadovoljni igračima, mislim da će biti puno jači nego proteklih godina.

Ipak, promjene ne očekuje:

- Promjena termina ili podloge na ovom turniru ravna je naučnoj fantastici. Teško jer ako se promjeni podloga bunit će se ostali turniri, a što se tiče datuma, nemaš ga kad staviti, pa ATP je rekao i da želi smanjiti broj natjecanja.

A dotakao se stanja i u svjetskom tenisu:

- Ne vjerujem da itko može skinuti Đokovića. Još uvijek trojac Federer, Đoković, Nadal diktira svjetskim tenisom. Ali mislim da će Federer brzo u mirovinu, ako ne ove godine, onda sljedeće - rekao je Ivanišević, koji trenira Miloša Raonića:

- Teško da može doći do broja jedan.