POHVALIO NOVAKA

Piše Jakov Drobnjak,
Ivanišević o Đokoviću: 'Takav se neće roditi još 500 godina, a želim mu da uzme i US Open...'
Savudrija: Goran Ivanišević postao ambasador UNIQA osiguranja | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Ivanišević je u intervjuu za srpske medije rekao i da će gledati Eurobasket te da je Srbija apsolutni favorit na turniru te da ne vidi tko bi ih mogao pobijediti na putu do zlata

Legendarni hrvatski tenisač i osvajač Wimbledona, Goran Ivanišević (53), bio je na Sarajevo film festivalu i tamo je dao intervju za srpski Kurir u kojem se dotaknuo nekoliko tema. Osvrnuo se na Novaka Đokovića, kojem je bio i trener, a pričao je i o nadolazećem Eurobasketu u kojem je Srbija jedan od favorita za osvajanje zlata.

Banja Luka: Novak Đoković i Goran Ivanišević dolaze na trening
Banja Luka: Novak Đoković i Goran Ivanišević dolaze na trening | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

- Tenisač poput Noleta neće se roditi još 500 godina. Teško je to očekivati. Bit će dobro ako imamo tenisača barem 50 posto poput Đokovića. Cijela bivša Jugoslavija je jako talentirana u sportu. Pogotovo za one s loptom - rekao je Ivanišević pa dodao:

- Novak može doći do US Opena samo ako je zdrav i prisutan. Međutim, po mom mišljenju, Sinner je apsolutni favorit i bolji je od Alcaraza, a da biste osvojili Grand Slam, morate pobijediti obojicu. Bit će teško. Novaka nikada ne treba isključiti i želim mu da osvoji još jedan Grand Slam.

Nakon toga pričao je o Srbiji na Eurobasketu.

- Pokušat ću pogledati svaku dobru utakmicu. Hrvatska se opet nije kvalificirala.  Apsolutni favorit je Srbija. Ne vidim da bi ih itko mogao pobijediti - rekao je Ivanišević.

Podsjetimo, Ivanišević je šest godina trenirao Novaka Đokovića, a 2024. objavili su prekid suradnje. Đoković je pod trenerskom palicom bivšeg hrvatskog tenisača osvojio 12 Grand Slamova.
 

