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ZBOG SVAĐE

Ivanovićev Lens bez trenera

Piše HINA, Issa Kralj,
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Ivanovićev Lens bez trenera
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Foto: Eva Korinkova
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Po navodima francuskog L'Equipea razlog ovakvog scenarija je svađa trenera i čelnih ljudi kluba koja je nastala jer je otkaz dobio Nelson Morgado, jedan od Toppmoellerovih pomoćnika u stožeru

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Dino Toppmoeller, 45-godišnji njemački strateg, više nije trener aktualnog francuskog doprvaka Lensa, kluba u kojem od ovog ljeta igra hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović.

Toppmoeller je u Lens također došao tijekom ljeta, ali je nakon ukupno tek šest vođenih utakmica napustio klub. Po navodima francuskog L'Equipea razlog ovakvog scenarija je svađa trenera i čelnih ljudi kluba koja je nastala jer je otkaz dobio Nelson Morgado, jedan od Toppmoellerovih pomoćnika u stožeru.

Njemački trener se nije složio s takvom odlukom, objasnio je sve kao uplitanje u njegov krug rada te je došlo do razdora između njega i čelnih klupskih ljudi.

Lens je tako brzopotezno ostao bez trenera nakon što je u Pragu, na premijeri Lige prvaka, pobijedio Slaviju s 3-2, dok domaće prvenstvo nije otvorio na najbolji način. Trenutačno je Lens na desetom mjestu ljestvice te ima pobjedu, remi i dva poraza. Ivanović je dosad postigao dva prvenstvena pogotka za Lens.

Podsjetimo, za francusku momčad zabili su Sima, Thauvin i Aguilar, a za Prag je dvostruki strijelac bio Štrum. Ivanović je bio u početnoj postavi Lensa, a iz igre je izašao u 61. minuti kada ga je zamijenio Mezain Mesloub. 

Prije ovog francuskog kluba Toppmoeller je od 2023. do 2026. bio trener Eintrachta iz Frankfurta.

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