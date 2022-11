Ivanušec: Nisam bio na razini za SP i to si zamjeram. Dalić mi se nije javio, samo jedan igrač jest

Dinamova zaklada "Nema predaje" u petak je dodijelila stipendije po petero studenata i učenika za ovu akademsku i školsku godinu, a veznjak Luka Ivanušec (23) tom se prilikom osvrnuo na aktualne teme i komentirao svoj izostanak sa završnog popisa za Svjetsko prvenstvo u Kataru.

- Volio bih da sam na tom popisu, ali svjestan sam situacije i kakav je kadar u hrvatskoj reprezentaciji. I ja moram bolje i sigurno ću se probati vratiti u reprezentaciju što prije. Zapet ću i sve je na meni. Ako opet budem dobar, bit ću pozvan - rekao je Luka, koji se našao na širem popisu od 34 imena, ali je ispao iz vezne linije uz suigrača Josipa Mišića.

Koliko može reprezentacija u Kataru?

- Može jako puno, vidi se kakav je popis i kakvi su to igrači, igraju u najvećim svjetskim klubovima. Vjerujem da se može napraviti dobar rezultat.

Gdje je pratio objavu popisa?

- Bio sam doma, pratio i to je to. Što je presudilo? Jednostavno, moram pogledati s realne strane. Pao sam u formi, nisam bio na razini na kojoj sam trebao biti. To znam i to si zamjeram. Ali, kao što danas kažem i ovim ljudima, ne treba odustajati, neću ni ja. Siguran sam da ću se vratiti bolji.

Što mu je rekao izbornik Zlatko Dalić?

- Nisam se čuo ni s kim, jedino s Lovrenom. Jedino mi je on poslao poruku i hvala mu na tome. Ništa, idemo dalje. Kakva je bila poruka? On je profesionalac, on je prošao sve to. Zna kako je kad nisi pozvan. Hvala mu na poruci podrške, a na meni je da dalje zapnem i pokušam se vratiti što prije.

Što mu je rekao trener Ante Čačić?

- Da ne treba očajavati, da se vidi kakav je kadar, da za mene ima još vremena. Još sam mlad i trebam nastaviti raditi na sebi, onda će sve doći na svoje.

Dinamo će polusezonu završiti nedjeljnim derbijem protiv Rijeke na Rujevici.

- Odlična je atmosfera nakon zadnje pobjede protiv Šibenika. Idemo puni samopouzdanja na Rujevicu i vjerujem da ćemo osvojiti tri boda - rekao je Ivanušec.

Koliko će teško biti izdržati naporan tempo utakmica u nastavku sezone, uz dvije odgođene utakmice i velik broj onih koje su već u nogama?

- Sigurno možemo izdržati, imamo širok kadar, kvalitetne igrače. Da, Hajduk je tu blizu, to nam daje dodatnu motivaciju i čini nas boljima. Na proljeće ćemo nastaviti s dobrim rezultatima.

Ivanušec se osvrnuo na dodjelu stipendija studentima i učenicima. I sam je akademski obrazovan, u svibnju je završio preddiplomski studij sportskog menadžmenta na Međunarodnom sveučilištu Libertas.

- Ovo je hvale vrijedna akcija, svaka čast Dinamu na ovom potezu. Bit će od velike pomoći mladim ljudima da lakše studiraju. Svaka im čast, čestitam im i ovim putem na njihovim nagradama.

Mogu li studij i nogomet skupa?

- Izvedivo je, sve se može kad imaš motivacije i želje, kad znaš za što radiš. Samo treba vjerovati u to. Ima li kakvih ustupaka? Upisao sam izvanredni fakultet pa nisam imao obvezu dolaziti na predavanja, dogovarao sam ispite kad sam mogao. To mi je bilo olakšanje sa strane fakulteta i mislim da se sve može.

Je li ikom od kolega savjetovao da upiše neki faks?

- Nikom ne želim ništa pričati, svatko ima svoj put. Netko ne želi, netko ne. Sve je na njima, neću nikom pričati. Oni svi znaju što žele biti u životu - zaključio je Luka Ivanušec.

