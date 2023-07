Ivanušec odnio loptu zbog hat-tricka, Valentina se našalila: A ti, Kelava, nemaš ni jednu...

Čim je sudac dosudio kraj, Luka Ivanušec dobio je loptu. Sretno je pozirao s njom, a onda je odnio u svlačionici. Poznata rutina: suigrači je potpišu i nosiš je kući. Kao uspomenu na hat-trick.

Ivanušecu će ta lopta iz utakmice s Astanom završiti na posebnom mjestu jer prvi mu je hat-trick za Dinamo. I prvi je igrač Dinama koji je zabio tri gola u utakmici pretkola Lige prvaka još od Gorana Ljubojevića protiv litavskog Ekranasa 2006. godine (5-2). U skupini je to uspio Mislav Oršić 2019. protiv Atalante (4-0).

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U studiju MAXSporta to su komentirali voditeljica Valentina Miletić i gost Ivan Kelava, bivši golman "plavih".

- To je uobičajeno, igrač koji zabije tri gola na utakmici uzme loptu i svi mu se suigrači potpišu te je nosi kući - pojasnio je Kelava gledateljima koji nisu znali zašto Ivanušec pozira s loptom i potom ide u svlačionicu s njom.

- Znači, ti nemaš doma ni jednu? - našalila se Valentina.

- Ne, jedino da mi netko pokloni - odgovorio je Kelava, koji se prisjetio i utakmice Dinama i Ludogoreca, koja se igrala isti dan 2012. i "plavi" su prošli golom Vide u osmoj minuti nadoknade.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- U Bugarskoj je bilo 1-1, u Zagrebu su oni poveli, mi okrenuli na 2-1, oni izjednačili u akciji kad je Marcelinho igrao rukom, ali sudac to nije vidio, a da smo ispali, završila bi nam europska sezona. Vidi uvijek govorim da sam ja zaslužan za taj gol jer sam ušao u šesnaesterac i odvukao dva stopera tako da on može ostati sam i zabiti! Ali naravno da je to daleko od istine, haha.

Simpatična Valentina nadovezala se:

- Eto, mogao si te večeri uzeti loptu, kad se već golmanima ne pruža šansa da je nekad ponesu kući...