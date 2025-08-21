Obavijesti

Ivanušec za 24sata: Danas se moramo pripaziti Fruka, a volio bih se jednom vratiti u Dinamo!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 4 min
Ivanušec za 24sata: Danas se moramo pripaziti Fruka, a volio bih se jednom vratiti u Dinamo!
Foto: VAHRAM BAGHDASARYAN

Feyenoord nije ispala najbolja priča za mene, ali ne žalim za ničime. U PAOK-u se želim vratiti među 'vatrene', a na Rujevici sam već zabijao za Dinamo i reprezentaciju, kaže nam Ivanušec

Dobro sam se snašao u Grčkoj, dečki su me jako dobro prihvatili, tako da sam za sada jako zadovoljan svime što mi se događa u karijeri. Pronašao sam stan, polako i te nenogometne stvari dolaze na svoje. Vrijeme je sjajno, grad je lijep, ljudi su dosta pristupačni, sve je baš kako treba, priča nam Luka Ivanušec (26).

