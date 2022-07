Ivica: Opet sam pao u poretku. U samoći mi najviše fale djeca

Proslavljeni hrvatski skijaš Ivica Kostelić danas je avanturist. Nakon velebne skijaške karijere dao se u osvajanje zabačenih dijelova svijeta po ekstremnoj hladnoći pa zatim posvetio jedrenju koje mu je velika ljubav dugi niz godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Upravo na 24sata možete pogledati serijal njegove plovidbe preko Atlantika gdje je bio sa Sašom Drobcem i Calisteom Antoineom.

Ivica je jedan od onih ljudi koje mjesto ne drži. Kada je statično, onda je i dosadno. Monotono. Pa se tako dao u novu avanturu, na 4. izdanje regate Drheam cup, veliku nagradu Francuske u offshore jedrenju.

To je samačka regata od 1000 milja koja starta iz Cherbourga, prelazi La Manche i prolazi pored rta Land's End te nastavlja prema hridi Fastnet. Slijedi duga traversada Irskog mora i Biskajskog zaljeva do točke okreta kod Royana, a zatim ide uz francusku atlantsku obalu prema sjeveru i cilju u luci La Trinite sur Mer. Samo za najhrabrije i odvažnije, pogotovo kada dođe do trase po Biskajskom zaljevu.

Utrka je startala u nedjelju pa se dan nakon početka regate Ivica javio putem Facebooka, kao što to čini uvijek.

- Nemam puno razloga za zadovoljstvo. Nakon dobrog starta uslijedile su pogreške, ali sam se uspio opet popeti u poretku tijekom prelaska La Manchea. U noći je moja skupina, koja se nalazila bliže engleskoj obali, ostala bez vjetra. Stvorila se tipična "Jadranska" situacija u kojoj netko dobije vjetar, netko ne, ali nitko ne zna zašto - napisao je Kostelić u objavio pa dodao:

- Sinoć je profitirala skupina na otvorenom moru pa sam ujutro i ja otišao tamo, ali tim potezom nisam dobio ništa. Ponovno sam pao u poretku. Malo sam umoran, vruće je sa 12-15 čvorova ESE. Noćas se očekuju nevere u Irskom moru, dolazak hladne fronte predviđen je za sutra popodne. Sljedeća točka okreta je Fastnet.

- U samoći mi najviše nedostaju moja djeca.

Najčitaniji članci