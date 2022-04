Ivica Zubac ostao bez play-offa

Košarkaši Atlante i New Orleansa posljednji su sudionici ovosezonskog NBA doigravanja. Ti su klubovi slavili u završnim utakmicama play-ina i to u gostima.

Atlanta je pobijedila kod Clevelanda 107-101 te će u prvom krugu doigravanja igrati protiv Miamija, najbolje momčadi Istočne konferencije. New Orleans je, pak, u Los Angelesu svladao Clipperse 105-101 i na startu doigravanja ide na Phoenix, najbolju momčad na Zapadu i općenito momčad s najboljim omjerom u ligi.

Atlanta je nakon Charlotte svladala i Cleveland u play-inu, s tim da je Cleveland imao stalnu prednost do treće četvrtine. Nastavak utakmice Atlanta je odlično odradila, pogotovo treću dionicu koju je dobila s deset poena razlike (33-23).

U nastavku susreta napadački se razigrao Trae Young koji je utakmicu završio s 38 poena uz šut iz igre 13-25. Dodao je tome i devet asistencija, a najbolju je pratnju dobio u Bogdanu Bogdanoviću koji je dodao 19 koševa i pet skokova. Atlanta je, inače, tijekom prvog dijela susreta ostala bez ozlijeđenog prvog centra Clinta Capele, ali to na kraju nije ostavilo traga na Hawksima.

Kod Clevelanda su najbolji bili Lauri Markkanen s 26 poena (6-12 za tri poena) i osam skokova, dok je Darius Garland dodao 21 poen uz devet asistencija.

New Orleans je poslije domaćeg slavlja protiv San Antonija svladao i Clipperse u gostima 105-101, koji su ovu utakmicu odigrali bez Paula Georgea. Naime, u sezoni kada je Kawhi Leonard daleko od parketa, prvi adut Clippersa je dan prije utakmice ostao izvan kruga momčadi zbog pozitivnog testa na COVID-19.

New Orlenas je bolje otvorio utakmice te je imao +10 na poluvremenu. No, predvođeni Jacksonom i Morrisom domaći sastav je sve okrenuo u trećoj četvrtini te je otišao na dvoznamenkastu prednost. Tu nije bio kraj preokretima, već je završnica pripala gostima. New Orleans je dobio zadnju dionicu s 31-17 što je bilo dovoljno za konačno slavlje i odlazak na Phoenix u prvom krugu doigravanja.

Ključni trenutak ogleda dogodio se kod vodstva domaćina 94-91 nakon čega je krenula serija gostiju od 10-0.

Sjajnu je utakmicu za goste odigrao Brandon Ingram koji je ubacio 30 poena uz šest skokova i dodavanja te jako dobar šut 14-21. CJ McCollum je dodao 19, a Larry Nance jr. 14 poena i 16 skokova.

Clippersima nisu bili dovoljni Reggie Jackson (27 poena, sedam skokova i osam asistencija) i Marcus Morris (27 poena, devet skokova i pet asistencija). Hrvatski centar Ivica Zubac proveo je na parketu 13 minuta te je ubacio osam poena uz šut iz igre 3-5 i 2-4 s linije slobodnih bacanja. Dodao je tome i četiri skoka te jednu asistenciju.

