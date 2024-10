Ivković: Ako ne mogu igrati ta trojica Dinamovih igrača, to je zabrinjavajuće. A može li Petko?

Hajduk nakon 11. kola HNL-a ima sedam bodova prednosti ispred Dinama i iskoristio je posrtaj hrvatskog prvaka protiv Osijeka (2-4). Aktualne događaje proteklog kola komentirao je Tomislav Ivković u emisiji "Stadion".

- Značajno, rezultatski vrlo zanimljivo kolo jer je bilo iznenađenja i utakmica koje bi mogle utjecati na razvoj prvenstva - rekao je stručni analitičar i komentator HRT-a.

Potom se osvrnuo na derbi između Dinama i Osijeka u kojoj su Zagrepčani teško nastradali 4-2.

- Osijek je odigrao utakmicu godine, dok je Dinamo odigrao utakmicu s puno grešaka. Normalno je da trojac Dinama u vezi, Sučić, Baturina i Mišić, koja je igrala jako puno utakmica za Dinamo i reprezentacije, nije bila na nivou na kojem se očekivalo.

Ivković je pokušao dokučiti što ustvari muči Dinamo.

- Skupio se veliki broj utakmica za Dinamo i pitanje je što se tamo događa. Kada su igrali protiv Monaca, sve su shvatili što je on namjeravao. Kada su izgubili, onda nisu ipak tako dobri. Istina je negdje između ipak uvijek - dodao je.

Istaknuo je potencijalne slabosti hrvatskog prvaka. Odnosno, istaknuo klupu Dinama koja bi morala igrati na nivou utakmice HNL-a.

- Ako na klupi igrači kao Stojković, Kačavenda i Rog ne mogu igrati utakmice u ovoj ligi, da nisu u takvom stanju, onda je to za mene zabrinjavajuće. Jer ovi dečki, kao Sučić, jednostavno nisu bili tako dobri kao u Salzburgu.

Dotaknuo se i Brune Petkovića.

- Druga stvar koja me jako iritira je: može li Petković ili ne? Kada mi gledamo, vidiš da to nije Petko koji je i da nema tu energiju koju je imao prije.

Potom je iznio zaključak o Osijeku.

- Kad ti kupiš igrače koji nisu spremni, onda jasno da to ne može funkcionirati od početka. Ali to jesu jako dobri igrači, Jakupović je prije bio reprezentativac i sada se to i vidi - završio je Ivković.