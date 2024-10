Ivković: Diallo uništio Dolčeka, Biuk nekad kao Durdov. Hajduk je pokazao da igra na rezultat

Igrači i stožer zaslužuju čestitke jer su ostvarili ono o čemu su razmišljali. Protiv Škotske je bila jako teška utakmica, izvukli smo na mišiće, utakmica protiv Poljske je isto bila jako zahtjevna, imali smo četiri mlada igrača. Nije lako razvijati igrače, pogotovo u reprezentaciji, ali pokazali su da su budućnost, da su igrači koji nam mogu donijeti puno toga i očekujemo njihov razvoj, rekao je Tomislav Ivković u HRT-ovoj emisiji "Stadion".

Stručni komentator i analitičar nacionalne televizije započeo je s hrvatskom reprezentacijom, a onda se okrenuo događajima u HNL-u. Iza nas je 10. kolo puno uzbuđenja.

Hajduk je slavio 2-0 u Koprivnici, Rijeka je odigrala 2-2 kod Lokomotive, Dinamo također 2-2 kod Istre, Osijek je slavio u gostima kod Šibenika 3-1, a Varaždin je kod kuće dobio Goricu 2-1.

- Očekivana i teška utakmica i pobjeda Hajduka na mišiće, Dinamo je najveće iznenađenje jer smo svi očekivali da će pobijediti, ali Istra je bila na nivou, nije se predala, borila se kao da joj je to zadnja utakmica u životu. Rijeka već treću utakmicu nije pobijedila, treći remi kod pomlađene Lokomotive. Sve bi se moglo sažeti u zadnjih pet minuta utakmice.

Hajduk sada bježi Rijeci i Dinamu četiri boda.

- Prvih 30 minuta Hajduk zaista nije dobro izgledao. Desilo se nešto što se još do sada nije desilo. Diallo je bio loš u defenzivi, ali u ofenzivi je bio najbolji igrač otkako je došao u Hajduk. Išao je prema naprijed, stvarao višak, vidjeli smo nešto što još nismo dosad vidjeli. To je odlučilo utakmicu. Dolček, koji je bio na toj strani, Diallo ga je uništio.

POGLEDAJTE VIDEO: Slaven - Hajduk 0-2

Pokretanje videa... 01:41 NK Slaven Belupo vs HNK Hajduk Split 0:2 | Video: MAXSport

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Splićani su dali dva gola, a da Marko Livaja nije niti zabio niti asistirao.

- Hajduk je pokazao da su malo drugačiji, da igraju na rezultat i to polako dolazi na vidjelo. Bez obzira što su imali loš početak, kad su se posložili i zabili gol, onda su izgledali onako kako hoće da izgledaju.

- Htio bio pohvaliti malog Biuka. Zagovarao sam ga i prije dvije-tri godine kad je bio u Hajduku, kad je tek počinjao. Bio je u situaciji kao Durdov. Možda u to vrijeme nije dobio toliko pažnje i toliko vremena koliko je zaslužio da bi igrao i na kraju je morao otići zbog financijske situacije. Dvije godine u Americi i u Španjolskoj nije došao do tog nivoa i još se traži, ali na momente pokazuje da on to ima, da ima dribling, da zna igrati, da ima smisao za igru, samo vidim da sada još nije u fizičkom stanju, onakvom da bi mogao sam uzeti loptu i puno više puta riskirati da napravi višak.

Dinamo je posrnuo u Puli, odigrao tek 2-2, a na kraju utakmice dogodio se incident i fizički obračun između Nenada Bjelice i Paola Tramezzanija nakon kojeg su se treneri izgrlili.

POGLEDAJTE VIDEO: Istra - Dinamo 2-2

Pokretanje videa... 01:42 NK Istra 1961 vs GNK Dinamo Zagreb 2:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- To je nogomet i strast, nekad teško kontroliraš emocije, ali završilo je zagrljajem i nije bilo nikakvih problema, jer kad završi utakmica, sve što je bilo to se već završilo. Istra je bila odlična, goropadna, pokazali su borbenost i da se ne boje. Iznenadili su Dinamo na način koji Dinamo možda nije očekivao. Dinamo je te golove primio na način na koji ne bi smio primiti u HNL-u. Ova utakmica je pokazala da Dinamo u ovom momentu još ne može odmarati igrače. Dinamo neće moći izdržati na dva fronta jer je u Ligi prvaka potrošnja pet puta veća nego u HNL-u.

Do iduće reprezentativne stanke 10. studenog Dinamo igra pet utakmica, tri u prvenstvu i dvije u Ligi prvaka.

- To je strašno veliki izazov i to će biti sezona karaktera za sve igrače, za cijeli kadar, za sve u klubu jer se dešavaju i nove stvari. Dešava se prvi put da igraš osam utakmica, da igraš skoro bez pauze, da igraš utakmicu za utakmicom, reprezentativna pauza ti uzima opet dva, tri igrača. Bit će puno izazova kroz ovo prvenstvo za sve momčadi.