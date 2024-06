Ivković oštro kritizirao Broza: 'Trebao bi se bolje pripremiti. Svakim danom sve više kasni'

Gledam jučer Kantea, on igra u istoj ligi kao što igra Brozović. Brozović je bio moj igrač. Ja sam uvijek iskren i otvoren, jedina razlika u ovom trenutku između Brozovića i Kantea je ta što se Kante za ovo Europsko prvenstvo spremao kao da mu je zadnje u životu, a Broz nije postupio na taj način, rekao je za HRT stručni komentator Tomislav Ivković.

Oštro je kritizirao Marcela Brozovića.

- Rekao sam da ćemo vidjeti kakav je Brozović kad krenu utakmice. Svaka prijateljska je za njega trebala biti kao da je prvenstvo Europe. Na njima se vidjelo da kasni, svakim danom kako igra u Saudijskoj Arabiji sve više kasni. Prije je kasnio pet centimetara, sad kasni 20 centimetara. Stalno je na rubu žutog kartona - kaže Ivković.

Velika Gorica: Konferencija za medije hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

'Utakmica s Portugalcima je za nas bila laž, prevara i obmana'

- Brozu ova utakmica može donijeti neku prekretnicu. Ipak, on se sam trebao dovesti u puno bolje stanje nego kakav je sad i kakav je bio u zadnjoj utakmici. To nije bilo ni blizu Brozovića. To je pokazala i utakmica s Portugalcima, koja je za nas bila laž, prevara i obmana - nastavio je.

- To nije bilo realno. Kad igraju Portugalci? Večeras. Koliko je dana prošlo od te utakmice? Portugalci su imali drugačiji način priprema, u to vrijeme im je naglasak bio na fizičkoj pripremi. Poslije naše utakmice su počeli s pripremama za utakmice na Euru. Nas je ta utakmica odvela u neka druga razmišljanja, nažalost - zaključio je.