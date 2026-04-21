UŽIVO Hajduk - Osijek: Stigli su sastavi momčadi, Šego se vratio nakon ozljede u prvih 11

NAJAVA

Nakon utakmice Lokomotive i Slaven Belupa koja je u 16 sati, na Poljudu će od 18.45 sati zaigrati Hajduk i Osijek. Splićani su drugi na tablici sa 60 bodova nakon 30 kola, a nogometaši Tomislava Radotića na pretposljednjem mjestu s četiri boda više od zadnjeg Vukovara.

Međusobno su ove sezone igrali tri puta i na sva tri susreta identičnim rezultatom slavio je Hajduk (2-0, 2-0 i 2-0). Utakmicu ćete moći gledati na kanalu MAXSport 1.