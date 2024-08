Ivković otkrio glavni problem u Hajduku: 'Nije slučajno da tako dugo ostaje bez Europe i titula'

Hrvatski nogomet u četvrtak je doživio debakl u europskim natjecanjima. Izgubila su sva tri kluba, Hajduk, Rijeka i Osijek s tim da su Splićani definitivno najgore prošli jer su pred svojim navijačima, pred punim Poljudom, izgubili od šeste momčadi slovačkog prvenstva. Ružomberok je slavio 1-0 autogolom Šarlije i borit će se za ulaz u Konferencijsku ligu dok će Hajduk još jednu sezonu zaredom biti bez europskih izazova.

I Osijek može žaliti jer što je bilo, bilo je, popravnog nema. Jedino još Rijeka može izboriti Europu, no put će eventualno nastaviti u Konferencijskoj ligi umjesto Europskoj. Jedini sigurni putnik je Dinamo, koji, ako ne uđe u Ligu prvaka, ima zagarantirane nastupe u Europskoj ligi.

Gdje Hajduk zapinje?

Svoj komentar i viđenje cijele situacije oko Hajduka dao je HRT-ov stručni komentator i analitičar Tomislav Ivković.

- Žao mi je, ja sam prognozirao da se "radi ražanj, a zec je u šumi". Previše je bilo "preskakanja protivnika". Razmišljalo se već o sljedećem suparniku. S obzirom na ždrijeb, postojala je nada da bi se moglo otići daleko - rekao je Ivković i dodatno prokomentirao poraz od Ružomberoka:

- Ta momčad je pobijedila Hajduk 1-0 u dvije utakmice. S time da ne znam je li Hajduk u prvoj utakmici imao ijednu šansu. U ovoj drugoj su bili stihijski napadi, nije se vidjela neka organizirana igra. Nisam shvatio što je igrao Trajkovski, zašto je Livaja ispred njega, a on iza njega. Ako se najavljivalo, onda je Livaja trebao biti ta "desetka", a Trajkovski gore u špici... Sam Hajduk nas je naviknuo da ovakvi problemi dolaze sada iz godine u godinu. Ja sam rekao, stalno govorim - problem nije u treneru, niti toliko u igračima, nego je problem da ljudi u Hajduku moraju promijeniti svoj način razmišljanja kako voditi klub. Nije slučajno da Hajduk toliko dugo vremena ostaje bez Europe i ostaje bez titula. Stalno se negdje vrte, ali nisu to neke ozbiljne namjere niti je to neka ozbiljna želja ili da vidimo u klubu, a Hajduk je institucija, da nešto rade drugačije, da se približava vrhu. Da je to klub i momčad koji definitivno mogu biti ozbiljan problem ili pritisak veliki na Dinamo koji je u ovom trenutku ponovno iznad svih. Tako da, neka porade prvo na sebi, a onda poslije razmišljaju o bilo čemu drugome.

O prodaji Miereza i smjeni Željka Sopića

Osijek je prodao Ramona Miereza pa ispao iz Europe.

- Puno je igrača otišlo, došlo je puno igrača koji nisu pokazali vrijednost koju su mislili ljudi u klubu da će biti. Klub koji je napravio čuda u infrastrukturi, mislim da sada razmišljaju na drugačiji način, da to nije dugoročna politika. Ako se dogodi da ode Matković, onda ne znam koga će razvijati.

I Rijeka je doživjela potres. Uoči uzvrata kod Elfsborga otkaz je dobio Željko Sopić.

- Nije očekivano u ovom momentu. Ako se vratimo unazad, onda me više iznenadila situacija da Rijeka nije smijenila Sopića na kraju prvenstva. Najveći problem Rijeke, razlog zašto su ispali, je to što glavni igrači kao Pašalić, Fruk, Janković, Hodža, Selahi, nisu bili niti približno u formi na koju su nas navikli. Očekivao sam više, da budu na nivou na kojem mogu biti - zaključio je Ivković.