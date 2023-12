Ivković: Ovo odgađanje u HNL-u je nestvarno. Želiš u Europu, a ne možeš igrati triput tjedno...

Hajduk je u fantastičnoj atmosferi pred više od 20 tisuća ljudi slavio na Poljudu protiv Gorice (3-0) i osigurao status jesenskog prvaka dva kola prije polusezone.

Splićani su u nizu od šest pobjeda i igraju fantastično. Posljednji put su jesenski prvaci bili 2004. godine i to u sezoni kada su posljednji put osvojili naslov.

Hajduk ima čak 12 bodova više od Dinama koji će susret 17. kola igrati u ponedjeljak, ali ima i dva susreta manje u odnosu na splitski klub. Rijeci bježi sedam bodova, ali ima utakmicu više. Obje momčadi će susrete odigrati tek iduće godine. O problematici odgođenih utakmica je u emisiji Stadion govorio Tomislav Ivković.

- Čestitamo Hajduku na jesenskoj tituli, zasluženo su tu gdje jesu. Međutim, Dinamo ima tri utakmice manje, Rijeka jednu, sve je to na pola, nije to sve isto. Ja bih volio da nema odgađanja utakmica, to je nestvarno, to samo nama i BiH pada na pamet. Momčad koja se bori za Europu ako ne može odigrati tri utakmice tjedno, onda bolje da ni ne igra. To je način na koji radiš i na koji se usavršavaš. Jedini mogući način na koji možeš postati još bolji. Pokaži da hoćeš i možeš - rekao je Ivković pa nastavio.

- Imamo primjer Rijeke koja je igrala dvije fantastične utakmice s Lilleom i nije odgodila utakmicu. Ispali su uz puno peha, ali su pokazali da mogu. To neka nam bude put, a ne da odgađamo i imamo takvu situaciju da će u zimskom prijelaznom roku u Dinamo doći dva, tri igrača, u Hajduk taj i taj. Gruba riječ da je neregularno, ali da nisu svi imali iste uvjete, nisu.

Osijek i Rijeka (0-0) su remizirali na Opus Areni. Ovakav rezultat u prilog baš i ne ide Osječanima koji ne znaju za pobjedu već pet utakmica. Zoran Zekić je podignuo momčad po dolasku, ali je i on brzo upao u krizu.

'Lovrić kao da je pao s drugog planeta'

- Zekić tek kad je došao je vidio da su problemi puno veći nego što je on mislio. Ima puno igrača koje treba prodati. Treba napraviti pozitivnu atmosferu i radnu grupu. Odlično uvodi mlade igrače, bitno im je da budu najmanje četvrti i da razvijaju mlade igrače. Da imaju pravu atmosferu, da zna da će igrači poginuti na terenu i da će biti profesionalci i van terena, što danas nije slučaj. To svi znamo. To je jedini i pravi put koji vodi ka uspjehu - rekao je Ivković.

Osijek je počeo gurati u prvu momčad mlade igrače iz svoje škole, dok Mijo Caktaš i Kristijan Lovrić sjede na klupi.

- Forsiranje mladih igrača je pravi put, to su prije morali napraviti. Osijek se nagomilao s igračima iste kvalitete. Caktaš nije krilo, špica, vezni. Nešto tu između. Zabio je dosta golova, ali ne znaš gdje ga staviti. Lovrić kao da je došao s druge planete i nikako da uđe u ritam. On sam sebe treba zapitati zašto nije u formi, zašto tako igra i zašto se ne može uklopiti.

Toni Fruk je ovog ljeta došao u Rijeku i isprofilirao se u jednog od najboljih igrača lige.

- Puno radi i malo priča. Ušao je na mala vrata i zadnjih pet, šest utakmica je uzeo rizik na sebe da bude vođa. On je iz dana u dan bolji - rekao je Ivković.