Ivković oštro: Za njega kao da je Svjetsko završilo!? Ne možeš mijenjati špice svaku utakmicu

Nismo pobijedili, što ćemo sad, maknuti iz momčadi tri krivca? To je pogrešno razmišljanje. Kramarića više nitko ne spominje, kao da ne postoji. Za njega kao da je završilo Svjetsko prvenstvo. Pa pričaju 'Treba vaditi njega, treba vaditi Juranovića, mora igrati Stanišić'... A Stanišić ne igra cijelu sezonu u Bayernu. Treba pogledati koji su bili stvarni problemi u utakmici. Nama bekovi trebaju igrati kao avioni, ali Stanišić to ne može igrati u ovom trenutku jer nije spreman. Juranović može trčati tri dana gore dolje i on mora biti ofenzivan, jer koga god Dalić stavi na desno krilo, bilo Pašalića ili Majera, oni su 'lažna krila', rekao je u studiju HRT-a Tomislav Ivković.

On je prokomentirao kritiku javnosti koja se okomila na neke igrače u reprezentaciji.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Osim problema s bočnim igračima, tu je i pitanje napadača. Ivković je i oko toga bio jasan.

- Ne možemo mijenjati napadače svaku utakmicu. Ušli smo u priče da imamo različite napadače i da ih možemo birati po protivniku. Pa kako ćeš to? Napadač mora biti u formi, mora biti u šansi, mora igrati utakmice i zabiti gol. Hajdemo sada odrediti tko je to. Je li to Livaja? Neka igra on. Je li to Budimir? Neka igra on. Može li Kramarić igrati desno, je li inteligentan i pametan? - dodao je Ivković.

- Treba o puno stvari razmišljati, nije jednostavna odluka izbornika Dalića. Ali nisam za to da se vade neki igrači, da se vadi Juranović, a stavi Stanišić. Po tome ispada da je Jura igrao katastrofa. Stoperi? Ako ne zna Lovren iznijeti loptu, nek' je iznese Gvardiol, tko mu brani? Ili mu je trener zabranio? Ili je to ipak bila odluka igrača? Teške su odluke pred Dalićem, moraš nešto promijeniti, a biti korektan prema svima.

- kaže Ivković.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ma neka stavi Olića ili Mandžukića, bitno da pobjeđujemo

S njim se složio i Zoran Zekić.

- Ima puno stvari koje možemo popraviti, izbornik je svjestan toga, a i igrači. Ma neka stavi Olića ili Mandžukića ako su oni u boljoj formi, bitno je samo da pobijedimo. Dalić je donio dosta teških odluka i radio to na uspješan način - rekao je Zekić.

- Mi poslije Mandžukića četiri godine nismo odlredili tko nam je prvi napadač! Trebamo dati povjerenje, moraš znati tko je taj. Onda oko tog napadača, moraš znati s kakvim krilima trebaš igrati, hoće li se bekovi dizat visoko, to su sve detalji o kojima Dalić razmišlja i siguran sam da su o tome pričali prije Maroka. Preporučio bih im da nas što manje slušaju, imaju našu potporu. Možemo i s dva napadača igrati ako utakmica to zahtijeva. Nije sramota prilagođavati se Kanadi - zaključio je Zekić, dok Ivković nije za promjenu formacije:

Foto: SofaScore za 24sata

- Onda bismo mogli s trojicom otraga i dvojicom u napadu, ali ne možeš doći na SP i preko noći promijeniti formaciju. U utakmici protiv Rusije u Splitu jedva smo dobili, ali pristup je bio pravi, radili su sve što su trebali. Protiv Kanade ne smijemo igrati kao Belgija, koja je ostala razvučena, bez sredine terena i taj je prazan prostor Kanada iskoristila. Kanada ima jako brze igrače, ali nema tehničku kvalitetu. Da ima, Belgiji bi zabila pet komada! Pamet u glavu i možemo sve!

