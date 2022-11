Naslovnica 24sata svjetski hit: Golog izbornika s listom javora komentirao i kanadski stoper

S*ebat ćemo Hrvatsku, poručio je izbornik kanadske nogometne reprezentacije John Herdman (47) svojim igračima nakon poraza od Belgije i pokušao ih nabrijati za okršaj s "vatrenima" u drugom kolu Svjetskog prvenstva ovu nedjelju od 17 sati.

Herdmana smo razgolitili na naslovnici tiskanog izdanja 24sata od petka uz naslov "Jezičinu imaš. Imaš li i m**a?". Fotografija se brzo proširila društvenim mrežama i dospjela do kanadskih i britanskih medija, pa i do samog kampa kanadske, ali i hrvatske reprezentacije.

Foto: 24sata.hr

"Hrvatski tabloid obrušio se na kanadskog izbornika Herdmana zbog viralnog komentara. Nakon izjave izrečene tijekom 'trenutka strasti', izbornik kanadske muške reprezentacije John Herdman ušao je u vatru s Hrvatima. Herdman se odmah ispričao, ali čini se da je šteta već učinjena. 24sata, jedne od najvećih dnevnih novina u Hrvatskoj, na naslovnicu su stavili fotošopiranu sliku golog Herdmana koji nosi javor preko usta i intimnih dijelova tijela", piše kanadski Yahoo! Sports.

Foto: Yahoo

Britanski Mirror osvrnuo se na naslovnicu napisavši kako su Herdmana "brutalno trolali golom novinskom montažom nakon komentara o Hrvatskoj".

Foto: Mirror

- Ne znam koliko je lijepo to što je rekao, ali to je njegovo pravo. Mi moramo pokazati na terenu da smo bolji - rekao je hrvatski izbornik Zlatko Dalić.

- Bio je to strastveni trenutak, pokušao sam inspirirati momčad. Da, rekao sam to. To pokazuje nepoštovanje prema hrvatskom narodu i reprezentaciji. Razumijem da smo na svjetskoj pozornici, ali u takvom trenutku htio sam da se ne bojimo i damo sve od sebe u tu utakmicu. Ne bih volio umanjiti poštovanje prema Hrvatskoj, ali mi želimo s takvim stavom ući u utakmicu protiv jedne od najboljih momčadi svijeta. Tako smo ušli i protiv Belgije, to je dio nove Kanade - pravdao se Herdman.

Stopera Alistaira Johnstona (24) upitali su kako gleda na naslovnicu 24sata. Njemu, kaže, ne smeta.

- I da nije bilo ničeg toga okolo, i dalje bi to bila velika utakmica. Ako ne osvojite bodove u prvoj, morate u drugoj utakmici, morate ići po sva tri ako si želite dati pravu šansu. Ne smeta nam što se stvorila tabloidna groznica, to je zabavno i daje malo više uzbuđenja oko utakmice ne samo iz Kanade i Hrvatske, nego i drugih zemalja - rekao je igrač Montreala i dodao:

- Gledajte, znamo da je ovo velika utakmica, igramo protiv viceprvaka prošlog Svjetskog prvenstva, nevjerojatno talentirane momčadi kojoj ne treba dodatna motivacija. Kladim se da su se zapitali "Tko su ovi? Tko je ta momčad za koju nismo čuli do prije nekoliko mjeseci koja dolazi ovamo i govori o velikoj igri?". Ali vjerujemo da to možemo pokazati i, bez obzira na slike u tablidima, sve će se svesti na 90 minuta na terenu.

Foto: Twitter

"Službeno si dospio na svjetsku scenu kad si gol (isključujući javorov list) na hrvatskom tabloidu", napisao je na Twitteru James Duthie (56), sportski komentator poznate kanadske televizije TSN.

Naslovnicu 24sata prenijeli su i Sportsnet, Toronto Sun, Daily Hive, Toronto Star, Canada Today...

U kampu "vatrenih", pak, bili su oduševljeni naslovnicom 24sata. Na pitanje kanadskog novinara da prokomentiraju govor izbornika Herdmana samo su se nasmijali.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Što se mene tiče, svatko može izjaviti što god ga je volja. Teren je pokazatelj, utakmice traju 90 ili 100 minuta. Dat ćemo maksimum i vjerujem da ćemo uzeti tri boda - rekao je Joško Gvardiol.

- Ako je to njegov način da motivira momčad, zašto ne? Ako će to podići momčad, super. Ne obaziremo na to, uzet ćemo to kao motivaciju s naše strane i vjerujem da neće biti tako - kaže Lovro Majer.

Foto: Toronto Star

Dodatni motiv za ključnu utakmicu, sigurni smo, neće im trebati.

