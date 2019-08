Iz Arsenala prešao u Barcu, a sad je pred potpisom za Hajduk

Damir Burić ostao je poprilično zatvoren na nedavno pitanje o novim dolascima na Poljud do kraja prijelaznog roka, nije htio reći da je to to, ali i s razlogom jer Hajduk i dalje radi na jačanju momčadi.

U Split bi trebao sletjeti još jedan igrač, prema katalonskom Sportu, štoviše, već je i sletio. Marcus McGuane (20) navodno se već nalazi u Hrvatskoj te bi uskoro trebao finiširati svoj transfer u Hajduk.

Igrao u Europskoj ligi

Radi se Englezu i izdanku Arsenalove škole. Topnike je (bio kapetan U18 momčadi) napustio u siječnju prošle godine i prešao u Barcelonu, odnosno njenu drugu momčad za koju je u Segundi pretprošle sezone odigrao osam utakmica, a protekle u trećoj ligi odradio 16 utakmica s jednom asistencijom.

Dok je bio Arsenalov član, u sezoni 2017./2018. nastupio je i dvaput u Europskoj ligi, ali simbolične prirode. Protiv BATE Borisova na terenu je proveo 11 minuta, a s Crvenom zvezdom - jednu.

Foto: John Walton/Press Association/PIXSELL

Osim svoje standardne pozicije centralnog veznjaka, može pokriti lijevu i desnu stranu veznog reda. Burić bi s njegovim dolaskom imao mnogo opcija u tom dijelu momčadi s Nejašmićem, Hamzom, Jurićem, Kalikom, Beširovićem... Glava bi ga mogla zaboljeti.