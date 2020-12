Austrijanac hrvatskog podrijetla. Branio za sve selekcije Austrije od najmlađih do U-21. Dvije godine bio u Bayernu. A danas je u - Istri 1961.

Ivan Lučić (25) nakon pehova s ozljedama i izborom klubova karijeru je na pravi kolosijek odlučio vratiti u krasnoj zemlji, sa zapadne strane Učke.

Rođen u Beču, roditelji iz Rajevog sela kod Gunje. Lučić hrvatski govori besprijekorno. Nema gastarbajterskog posrtanja po padežima.

- Od rođenja se svugdje govorilo njemački, ali kod kuće samo hrvatski. Mama i tata su u Austriju došli početkom '90-ih, ja sam se rodio 1995. i otkad znam za sebe lud sam za nogometom - priča Lučić za 24sata.

Prva HNL jača od Bundeslige

Mrcina od 194 cm. Talent već potvrđen, za golmana je još jako mlad premda više ni po čemu početnik. Kakav je to put koji te odvede od Austrije Beč preko Bristola i Bayerna do - Istre 1961?

- Zanimljiv - smije se Lučić - Neću u detalje, ali za zastoj je najviše kriva ozljeda i procjene kod izbora klubova kada sam tražio kontinuitet među vratnicama. Mene je Bayern doveo kad sam imao 19 godina, bio sam treći vratar 2015. kad smo osvojili Bundesligu. Ispred mene su bili Neuer i Reina. No htio sam braniti, a ne biti pričuva. Pa sam otišao u engleski Bristol City, bio i u danskom Aalborgu, vratio se u bečku Austriju, doživio ozljedu koljena zbog koje od ožujka nisam trenirao kako treba. Kad se sve to zbroji... Evo me u Istri. Došao sam kao slobodan igrač, zdrav i napokon u punom treningu.

Priču je inicirao nekadašnji igrač Rijeka, Dinama i Union Berlina, a danas sportski direktor Istre, Dario Dabac,

- Je, Dario me nazvao, a ja od malih nogu ističem kako ću jednog dana sigurno i u 1. HNL. Ako izuzmemo Red Bull Salzburg, koji je priča za sebe, hrvatska liga je jača od austrijske Bundeslige. Kvalitetniji igrači i momčadi, veći interes navijača, ljudi strastvenije prate i svoje klubove i nogomet općenito.

'Vatreni' su moj san

Kako je koljeno?

- Savršeno. Treniram punim intenzitetom, topi se koji kilogram viška koji se nakupio tijekom oporavka i sad mi samo treba da kroz prave utakmice vratim onaj osjećaj koji se ne može dobiti ničime nego branjenjem. Koljeno je perfektno, nema straha, nema intervencija sa zadrškom.

Rođen i odrastao u Austriji, a sto postotni Hrvat. Kad igraju Hrvatska i Austrija, za koga se navija?

- To je uvijek dilema i ostat će dilema. Nerješiva. Ako sam s negdje s prijateljima, oni su svi za Austriju. Ako sam kod kuće, tamo se navija za Hrvatsku.

Znate kako je nositi dres austrijske reprezentacije, od najmlađih uzrasta sve do U-21 selekcije...

- Da, sad bi bio red da osjetim i taj ponos igranja u dresu Hrvatske. To je velika želja. Nikada me nitko nije zvao, sada je opet na meni da skrenem pažnju na svoje kvalitete, ali naravno, 100% sam za to da kao senior obučem dres 'Vatrenih'. Istra je prva stepenica na tom putu. Bio sam na dočeku 'srebrnih' 2018. Srce puno ponosa i sreće.

Kakve je volje Fausto?

Tri tjedna treninga, tri tjedna Pule i Istre. Dojmovi?

- A živimo u doba u kojem je, na žalost, najpametnije biti kod kuće. Zbog toga nisam ni izbliza vidio onoliko grada i županije koliko bih želio niti stigao osjetiti bilo ovdašnjih ljudi. U klubu su svi sjajni prema meni, a ono što je svakome tko ovdje dođe jasno nakon pet sekundi, jasno je i meni: Istra je nevjerojatno, bajkovito lijepa. Dakle, nisam još 'udahnuo grad' kako treba zbog pandemije korona virusa, ali proći će i to, upoznat ću Pulu.

Sa vama radi trener golmana Tihomir Bulat, šef struke je Fausto Budicin. Kakvi su prvi dojmovi sa stožerom?

- Šef Budicin mi je na prvu djelovao nekako čudno jer... Dok ga ne upoznaš nikako ne možeš shvatiti kakve je volje čovjek! Zna djelovati smrknuto, ali zapravo je sjajan tip. Dobar, vrijedan. Naporno radi, ali i voli zaje...ciju. Odličan čovjek.

Bili ste s momčadi u Varaždinu. Bliži se vrijeme debija za Istru 1961 u Prvoj HNL...

- To je trenerova odluka, ali... Da, na tome radim naporno i svakodnevno. Na gostovanje u Varaždin sam išao jer sam dio momčadi iako je bilo jasno da neću na gol. Od tada je prošlo tjedan dana, a da sljedeća utakmica koju smo trebali igrati u ponedjeljak (kod kuće s Goricom) nije odgođena zbog korona virusa, bio bih spreman za debi. Nije forma baš na 100%, ali Budicinu sam već rekao 'Ako me trebate - tu sam'.

Neuer više nema što naučiti

Golmanski uzori?

- Nikad ih nisam imao. Niti kao klinac, niti kao mladi golman.

A dvije godine ste svaki dan bili s Manuelom Neuerom!

- Pa ne može Neuer biti uzor, tog je čovjeka nemoguće kopirati. Neuer je - čudo od golmana. Dimenzija za sebe. On je dosegnuo vrh vrhova. Ne može se braniti bolje nego što on brani. Neuer više nema što naučiti, niti nešto poboljšati. On samo treningom održava fizičku formu. To je najbolji golman svih vremena, nedodirljivo visoko za sve ostale.

A kao osoba?

- Odličan. Prema meni uvijek 100% korektan, prijateljski nastrojen, uvijek spreman pomoći. Kad se radi onda je nevjerojatno fokusiran na posao, a inače... Uvijek spreman na zaje...ciju, pun pozitivne energije i optimizma. A kad stane na gol, to je čudesno. Ne može se imati boljeg golmana od njega. Možda jedino da ispadne da je Spiderman stvarni lik pa on stane na gol, ali... Nisam siguran ni da bi on bio bolji.

Istra i ja pomažemo jedno drugom

Bayern kao klub i institucija?

- Prvaci Europe, prvaci Njemačke, vrh svjetskog nogometa. I to su i ako im se dogodi sezona u kojoj slučajno ne osvoje baš sve trofeje. Nisam bio tamo kad su braća Kovač vodila struku, ni kad je Perišić osvojio 'tripletu', ali Hrvatska i Hrvati su neraskidivo isprepleteni s Bayernom. A baš svaka sitnica, svaki detalj tog kluba je planetarni vrh. Cijeli svijet zna za Bayern, cijeli svijet se divi Bayernu.

Prije dvije godine veterani Bayerna i 'Vatrenih' igrali su nogomet u dvije tisuće godine staroj pulskoj Areni. Amfiteatar u kojem su se nekad borili gladijatori gledao je Elbera, Olića, Augenthalera i Vugrinca kako igraju nogomet. A Istarska županija i Bayern München postali poslovni partneri.

- E to nisam znao. Sjajna priča. Baš ću malo pogledati kako je to bilo.

Nekad Bayern, danas borba za opstanak u Prvoj HNL. Nije put koji ste si zacrtali.

- Prvo i osnovno: Istra 1961 će ostati u Prvoj HNL! A ja ću, i u to sam 100% siguran, opet braniti za neki veliki europski klub. Optimist sam, u naravi mi je da gledam prema naprijed i vjerujem u ostvarenje snova. Imam ugovor na godinu dana s Istrom, dakle u Puli sam najmanje do sljedećeg ljeta, to je sjajno i ni na što drugo ne mislim. Vjerujem da mogu pomoći Istri, a i Istra meni. Za sve ostalo ima vremena. Imam 25 godina i još puno godina pred sobom. Za Istru, za klubove iz europskog vrha, a nadam se i... Za hrvatsku reprezentaciju - rekao nam je na kraju razgovora Ivan Lučić.