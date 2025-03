Iz Dinama otkrili kada sele u Kranjčevićevu: 'Pod bor bi mogli dobiti slike novog Maksimira'

Bilo je skeptika po pitanju stadiona, vidjeli ste da projekt novog stadiona postaje stvarnost, poručio je dopredsjednik Dinama Dubravko Skender na redovnoj skupštini "modrih" u srijedu. Na skupštini se raspravilo o brojnim temama, a jedna od njih bila je i izgradnja novog maksimirskog stadiona.

Ivan Nauković, član izvršnog odbora Dinama, iznio je ključne detalje.

- Ponosno drugi put stojim pred vama u zadnja tri mjeseca pričajući o ovoj temi. I dalje do mene dolaze skeptični upiti na temu stadiona, ali svakim danom vidimo sve više dokaza kako je ovaj put to zbilja "to". Još uvijek nemamo sliku novog stadiona, ali i ovaj lijepi manji stadion u Kranjčevićevoj je važan, uskoro se počinje graditi. I to će nekoliko godina biti naš dom, možemo se njemu veseliti - rekao je Nauković.

Foto: GNK Dinamo

Slika novog Maksimira i dalje nema, ali član izvršnog odbora u Dinamu vjeruje kako ćemo do Božića te fotografije konačno i dobiti, a rekao je i kako je Grad Zagreb tražio da kapacitet stadiona bude dovoljan za organizaciju finala Europske ili Konferencijske lige.

- U svibnju kreće urbanističko-arhitektonski natječaj za izgradnju novog Maksimira. Još vjerujem da ćemo pod bor za Plavi Božić dobiti izgled novog stadiona. Kad se dogodi moment da ga možemo vidjeti, kad vidimo maketu bit će nam lakše. Kapacitet će biti između 33 i 35 tisuća gledatelja. Onda se Zagreb može prijaviti za finala Europske ili Konferencijske lige, to je bila želja Grada.

Stadion će biti izgrađen u stilu najmodernijih europskih stadiona.

- Nekih 10 posto će biti VIP mjesta (kapacitet za 3500 gledatelja) koja će biti generator prihoda kao svugdje u svijetu. Ona će imati 90 "sky-boxova". Stadion će biti zaokružen, akustičan, komforan, dvoetažan, blizu terena. Jedino će sjeverna tribina Bad Blue Boysa biti na jednoj etaži.

Foto: GNK Dinamo

Novi stadion trebao bi objediniti GNK Dinamo, Futsal Dinamo i KK Dinamo.

- Prva i druga momčad i cijela administracija kluba će u budućnosti biti na Maksimiru, sve osim omladinske škole koja će biti na drugoj lokaciji. Na stadionu će biti muzej, fan shop, kafić, restoran, teretana i sportski objekti na sjevernoj tribini, prostor za evente i izložbe. Uz stadion i sve sadržaje u sklopu stadiona, tu će biti i četiri pomoćna terena za prvu i drugu momčad. Planiramo i podzemnu garažu od 800 mjesta, vjerojatno na četiri kata. Ispod južnog bazena će biti dvorana za Futsal Dinamo i KK Dinamo, imat će teleskopske tribine za 2-3 tisuće gledatelja.

Foto: GNK Dinamo

Dinamo će izgraditi potpuno novi omladinski kamp, koji bi trebao biti izgrađen prije nego što se novi stadion uopće počne graditi. Zanimljivo, i novi će kamp imati mali stadion s kapacitetom od nekoliko tisuća gledatelja.

- On će biti na jednoj od dvije lokacije blizu stadiona. I to se mora izgraditi prije nego se počne graditi novi stadion. Dugoročno će to biti kamp za školu uz pet-šest terena i jedan stadion s nekoliko tisuća ljudi za utakmice juniorske Lige prvaka. Tu će biti smještajni kapaciteti za naše mlade igrače koji dolaze živjeti u Zagreb, ambulanta, restoran... svi važni prostori. Proizvodnja mladih igrača mora biti temelj funkcioniranja Dinama. Taj kamp ćemo vjerojatno financirati sami, ne bih još o novcima koje ćemo uložiti. Hoćemo li uzimati kredit, tražiti sponzore, donacije članova kluba, to još ne znamo.

Nauković je za kraj poručio kako možemo očekivati da će Dinamo početkom 2027. preseliti na stadion u Kranjčevićevoj, koji ima rok za izgradnju od 18 mjeseci.